Ayudar al que más lo necesite, esa es la misión de Octaviano Peinado, “El Ciudadano”

Sinaloa.- El candidato a diputado federal por el Distrito 6, por el Partido Encuentro Solidario (PES), Octaviano Peinado Silva, “El Ciudadano”, tiene confianza en la ciudadanía de Sinaloa. Asegura que cada día se suman más personas a su proyecto.

Peinado Silva es contador público y abogado. “El Ciudadano”, como lo conoce la gente, es una figura nueva. Es la primera vez que participa en unas elecciones, motivado por que México cambie para bien.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cómo le ha ido en la campaña?

A pesar de que he llevado una campaña muy austera por falta de recursos, me ha ido muy bien, los ciudadanos me han recibido de forma extraordinaria y han quedado convencidos de que su servidor, Octaviano Peinado Silva, es el indicado para ocupar la diputación federal por el Distrito 6, y ser el defensor y portavoz de sus necesidades ante el Congreso de la Unión.

Leer más: Piden al INE disuadir a mexicanos para que voten sin miedo al Covid-19

¿Qué necesidades ha observado?

Falta de empleos bien remunerados, falta de vivienda en zonas rurales, abandono total al sector agrícola, ganadero y pesquero, falta de apoyos fiscales a pequeños, medianos y grandes empresarios que les permita potencializar el crecimiento de su negocio; falta de apoyo al deporte, falta de agua en algunas zonas, falta de pavimentación en carreteras rumbo a comunidades rurales, falta de guarderías de tiempo completo, falta de comedores comunitarios en sindicaturas, ineficiencia en los programas federales de ayuda social ya que estos les llega solo a unos cuantos, desatención a nuestros adultos mayores, falta de apoyo a nuevos emprendedores, falta de becas artísticas y deportivas, y falta de eventos culturales.

¿Cuál será su estrategia para atender a tanta población que abarca su distrito?

Desde que inicié con esto traigo la firme convicción de ser gente de pueblo y trabajar de la mano con las comunidades más necesitadas.

Eso no quiere decir que voy a dejar de lado a nuestros grandes empresarios mazatlecos, elotenses, de Cosalá, de San Ignacio. Voy a trabajar de la mano del pueblo. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a estar en contacto con ellos. Mi mandato será en contacto permanente con la ciudadanía a través de las redes sociales, y asistiré al pueblo cuando se me requiera.

¿Cuáles son sus propuestas?

1.- Reducción del IVA al 8 por ciento para puertos turísticos, al igual que se hizo para la zona libre de la frontera norte.

2.- Pensión mínima mensual de 10 mil pesos para adultos mayores, pensionados y no pensionados.

3.- Viviendas del Infonavit para los trabajadores, a precio de costo, no a precio comercial; sin intereses, ni gastos de ejecución, y a pagar a 35 años.

4.- Estímulo fiscal en ISR para personas físicas y morales que generen un alto número de empleos.

5.- Creación de oficinas de ayuda gratuita para los ciudadanos para elaborar, tramitar y gestionar todo tipo de beneficios y programas federales que actualmente existen, desde el inicio del trámite hasta que este beneficio llegue hasta las manos del ciudadano.

6.- Comedores comunitarios para zonas rurales.

7.- Seguro de vida para pescadores, ya que estos arriesgan su vida cuando salen al mar.

8.- Apoyo económico por veda, para pescadores.

9.- Igualdad de género en la estructura orgánica de las Instituciones Federales, de manera horizontal y vertical.

Leer más: Abandonan más de 600 militantes al PRI para unirse a la campaña de Rocha Moya

10.- Programa Diputado Federal en tu Comunidad los fines de semana para recabar las peticiones de la Ciudadanía y hacerlas llegar a nuestro actual presidente.

¿Cuál es el mensaje que le da a la ciudadanía?

Los invito a que me den una oportunidad de cambiar una percepción idónea de la verdadera función y cercanía de un diputado federal, donde marcaré la diferencia de con mi ejemplo para quedar en la historia y el corazón de la gente.