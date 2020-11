Ayuntamiento de Escuinapa atiende demanda de violencia política y de género interpuesta por síndica procuradora

Escuinapa.- El Municipio a través de la Secretaría del Ayuntamiento de Escuinapa ha atendido de manera formal la denuncia interpuesta por Olivia Santibáñez Domínguez, síndica procuradora ante el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa en donde señala estar sufriendo violencia política y de género por parte de Emmett Soto Grave, alcalde, de tres funcionarios y cuatro regidores.

La síndica procuradora en entrevista exclusiva para Debate informó sobre esta demanda que interpuso ante el TEES, ya que aseguró que desde que inició su gestión no la han dejado ejercer su fusión que es fiscalizar las diferentes área gubernamentales.

Comentó que incluyó a cuatro regidores que permitieron la participación de un ex funcionario que enfrenta un proceso legal ante la Fiscalía Anticorrupción y quien se presentó ante cabildo para señalar su labor, ya que ella canalizó este proceso ante la instancia legal.

Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento informó que el Municipio ya ha recibido esta denuncia de manera formal que ha sido enviada por el Tribunal Electoral y se está dando atención a través de la dependencia que él representa.

“Estamos siendo muy respetuosos de la instituciones, le estamos dando seguimiento con las contestaciones que nos está solicitando el Tribunal Electoral, desde que supimos de este proceso, precisamente por los términos que son muy cortos”, explicó el funcionario municipal.

Hizo hincapié que dicha denuncia no fue canalizada a la instancia adecuada, ya que la síndica señala temas laborales, por lo que debería haberlo hecho ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

“No estamos de acuerdo con este tema (demanda), porque la síndica señala que se le obstruye su trabajo, pensamos que su denuncia la debió haber interpuesto ante el Tribunal de Justicia Administrativa, porque no se le están coartando derechos políticos electorales, ellas habla en tema laborales, y su función es independiente en coordinación con el OIC y la sindicatura y su labor es solo fiscalizar la labor del Órgano y en ningún momento hemos coartado esa parte, es libre de hacer las denuncias y sugerencias correspondientes directamente”, enfatizó.

Acosta Alemán dijo que la administración de Emmett Soto, nunca ha ejercido violencia en contra de ningún funcionario.

“Se nos hizo muy raro el término de violencia de género, si nunca hemos ejercido violencia contra ningún funcionario o funcionaria del ayuntamiento”, mencionó.

Respeto a lo de su personal que ha sido intimidando reduciendo su salario o no pagarles sus quincenas; aclaró que no se ha ejercido ningún acto de intimidación para bajarles salario o no pagarles a sus empleados, lo que se les negó fue aplicarles el aumento de salario que estaban solicitando.

“Como Ayuntamiento ya hemos respondido a la demanda desde hace tres semanas y se cumplió con la documentación que estaban solicitando, así como el cumplir con los requerimientos para hacer llegar la información”, informó Acosta Alemán.

Lamentó que el que esta demanda se haya interpuesto ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, se dará la resolución, pero en la mayoría de los casos se quedan sin poder defenderse, eso es lo que pudiera afectar, pero se han preocupado por cumplir con todos los requerimientos solicitados por esta instancia electoral.