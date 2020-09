Ayuntamiento de Mazatlán busca revertir sentencia en caso Nafta

Mazatlán.- El Ayuntamiento de Mazatlán no cuenta con recursos para pagar los 140 millones de pesos, que corresponden al fallo otorgado por un juez para resarcir el daño por la cancelación de un permiso para construir una gasolinera durante la administración del entonces presidente municipal, Alejandro Higuera Osuna, reconoció el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres.

No tenemos recursos, el empresario al que se le adeuda el monto sabe que no tenemos dinero, y pues reconocemos que debemos, pero no nosotros, ya que los que se fueron son los que dejaron esta grande deuda.