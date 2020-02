Ayuntamiento de Mazatlán factura más de 1 mdp en viaje a España

Mazatlán.- Un millón 211 mil 608.75 pesos sumaban hasta ayer los cheques publicados en el portal de transparencia del Ayuntamiento por concepto del viaje a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2020, que se realizó en Madrid.

Un cheque de 200 mil pesos fue expedido por el municipio a nombre del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, fechado el 13 de enero de 2020, por el concepto de “gastos a comprobar por viáticos a la Ciudad de Madrid, España, para asistir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2020, los días del 22 al 26 de enero de este año”.

Ayer se preguntó al munícipe cuánto de ese recurso se había utilizado y respondió: “No sé todavía, en su momento lo vamos a dar a conocer”.

Al insistirle en si se habían gastado los 200 mil pesos que se expidieron a su nombre en el referido cheque, mencionó: “No, no estoy enterado de qué me pregunta. Por supuesto que recibo viáticos para ir a mis viajes pero ahorita no sé en qué se ha gastado todavía. No es un trabajo que haga yo”.

EL DEBATE

Funcionarios

El cheque con número 67589, en el que se específica como beneficiario a Luis Guillermo Benítez Torres y un importe de 200 mil pesos, fue publicado en el portal de transparencia del municipio.

También el cheque número 67578, a nombre de David González Torrente-ra, por un importe de 70 mil pesos, con motivo de “gastos a comprobar por viáticos a la ciudad de Madrid, España, para asistir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2020, los días del 15 al 27 de enero del año en curso”.

Empresa privada

Otros tres documentos más se expidieron para la empresa Creatividad y Espectáculos, SA de CV como beneficiario, uno de ellos fechado el 15 de enero de 2020, por 202 mil 233.24 pesos, por el pago de un stand para Fitur 2020, referencia 23349.

Otro con fecha 21 de enero de 2020, con un importe de 94 mil 375.51 con concepto de “venta y promoción turística Fitur 2020, REF 994282”.

Y el último, con fecha 24 enero de 2020, por 60 mil pesos y concepto de “Solicitud de pago de audio en corner para la participación de la Secre-taría de Desarrollo Eco-nómico, Turismo y Pesca en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2020, que se llevará a cabo en Madrid”.

Extras

Entre otros cheques de enero expedidos con motivo de la Fitur 2020, se encuentra el número 67710, que muestra como beneficiario a Alejandra Osuna Granados, con un monto de 525 mil pesos, expedido el 17 enero 2020, con concepto de gastos a comprobar para Fitur 2020.

Así como otro más a nombre de Yazmín Velarde Tirado, con número 67596, fecha de expedición del 14 de enero de 2020, por 60 mil pesos, bajo el concepto de “gastos a comprobar por compra de 60 gafetes para participantes, expositores, bailarines y staff en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2020”.

Modificaciones

En las últimas 24 horas, algunos de estos documentos capturados fueron modificados y se les eliminó el concepto.