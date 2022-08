Ayuntamiento de Mazatlán incumple con Tele prepa en El Recreo; habrá demanda

El regidor por el PAS, Reynaldo González Meza, lamentó la situación. “Esa (lo de la escuela) sí es una inversión y no los viajes. Gastaron un millón 600 mil pesos en mover un monumento, pero no quieren rehabilitar una escuela”, declaró.

Hace tres días, el director de Bienestar Social, Tonatiú Guerra Martínez, dijo que no se tenían recursos para la referida obra y que además no cubre el costo beneficio porque solo son 25 alumnos.

“Ellos me dijeron a mí que el Ayuntamiento no puede construir aulas por medio del FAIS, y no es cierto, sí se puede construir un nuevo espacio porque han llevado a cabo esas labores en Angostura, Rosario y El Fuerte”, expresó González Sarabia.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.