Ayuntamiento de Mazatlán pondrá orden en carga y descarga de mercancías en la franja turística

Mazatlán, Sinaloa.- Para poner orden en la carga y descarga de mercancías en negocios de la franja turística de Mazatlán y con ello evitar afectaciones en la circulación vehicular, los proveedores deberán llevar a cabo esta actividad entre las 4:00 y 7:00 de la mañana, anunció el alcalde Luis Guillermo Benitez Torres.

Señaló que a partir del domingo 1 de agosto entra en vigor esta disposición, la cual a través de la Oficialía Mayor ya ha sido socializada entre comerciantes y empresarios de la mencionada zona.

"A partir del 1 de agosto, ninguna empresa va a poder hacer carga y descarga en días de trabajo, tienen que hacerlo en la noche, no en el día, de 4 a 7 de la mañana. No va a poder llegar la cervecería, no va a poder llegar ninguna empresa a llegar a restaurantes u hoteles, porque nos afecta mucho en la vialidad".

Ya están enterados todos y tienen que cumplir, es por el bien de la ciudadanía y de la vialidad", mencionó.

Y es que debido a no existe un horario establecido para esta actividad, camiones de diversas empresas, sobre todo cerveceras, refresqueras y hieleras, invaden carriles de las vialidades, incluso cajones de estacionamiento, afectando con ello la circulación vehicular en la franja turística.

El Químico Benitez aseguró que quien incumpla con esta nueva disposición, será sancionado de acuerdo a la ley.

