Baja la incidencia de Covid-19 y la demanda de servicios en Mazatlán

Sinaloa.- Casi vacío se observó el módulo Covid-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mazatlán. Durante en transcurso de la semana llegaron cinco personas con algunas síntomas, se detectó un caso, uno sospechoso y el resto eran resfriados.

Durante el turno de la tarde de ayer se atendieron más de 10 personas y se registraron dos sospechosos más del virus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comparado con los primeros meses de la pandemia, en que se atendían más de 100 personas durante el día, actualmente la atención que están dando es mínima. Médicos y enfermeras esperan que sigan a la baja los casos de Covid-19. Los ingresos a nosocomios Covid en el Issste, IMSS y en el hospital general.

Leer más: Suman 14 estados de México en semáforo epidemiológico verde por pandemia de Covid-19

Hay temor

No obstante, les preocupa que ahora que Sinaloa entre a semáforo verde, a partir del 10 de mayo la ciudadanía relaje todavía más los protocolos sanitarios, expresó la enferma Patricia Tirado.

El galeno Ricardo Hernández recomendó a la población extremar medidas sanitarias. De preferencia que se queden en casa durante estos días que estima mayor afluencia de turismo. Les pide festejar a mamá en casa y con todos los protocolos sanitarios.

No se debe olvidar que la pandemia no ha terminado. De ahí la importancia de que si sale, use el cubrebocas en todo momento, se lave la manos y mantenga la sana distancia.

Las cifras

En las últimas 24 horas, las Secretaría de Salud registró 10 nuevos casos y un muerto en el municipio de Mazatlán. También se han recuperado siete pacientes. Hay 65 pacientes activos y 44 sospechosos por el virus.

Leer más: OMS aprueba uso de emergencia de vacuna china contra Covid-19, Sinopharm

Desde que inició la pandemia por Covid-19, se han acumulado 923 muertos. El de ayer era un varón de 69 años. Era hipertenso y con el virus se complicó su estado y murió.

El Dato

Petición

Personal médico y de enfermería recomiendan seguir con las medidas sanitarias. El que la entidad pase a semáforo verde no es motivo para relajar los protocolos, ya que se puede registrar un rebrote del virus.