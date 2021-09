Baja la ocupación hotelera por certificados Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- La baja de turismo que se ha registrado en el puerto de Mazatlán se debe a la exigencia del certificado de vacunación Covid-19, aseguró Julio Birrueta, director de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas.

Descartó que la disminución se deba al regreso a clases, pues en 2019, los niños estaban en la escuela y no tuvieron ese porcentaje tan bajo.

Molestias

“Mucha gente sigue preguntando que cuándo vamos a quitar lo del certificado de vacunación. Una de las razones es que algunos no se han vacunado, y los que ya lo están no quieren la molestia, y como en otros destinos turísticos no se los piden, pues se van a donde haya menos molestias”, expresó Birrueta.

Según el empresario hotelero, desde que se anunciaron las medidas a finales de julio y principios de agosto, sobre todo que sería indispensable portar el carnet de la vacunación contra el Covid-19, de inmediato tuvieron cancelaciones de todo tipo, pero la mayoría eran de grupo.

El puente

Gracias al fin de semana largo aumentó la afluencia en los hoteles al 50 por ciento. Esperan llegar hasta el 60 por ciento.

Julio Birrueta indicó que en el mes de agosto se registró un 51 por ciento.

Los servidores turísticos comentaron que el mes de agosto no fue redituable y la actividad cayó hasta en un 30 por ciento.

Luego de la baja considerable, apenas ayer se empezó a notar un aumento de visitantes en la ciudad. Los lugares más frecuentados fueron Playa Norte y la zona dorada.

El exhorto

El líder turístico aseveró que desde un principio de la exigencia, ellos estimaron que podría afectar la afluencia del turismo. Dijo que en este mes de septiembre y octubre todavía podría bajar más.

Pide a las autoridades que evalúen ese requisito, porque aunque están conscientes de la situación sanitaria, hay pérdidas no solo en el sector hotelero, sino para las miles de familias que dependen de esta actividad en Mazatlán.