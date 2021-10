Bajo el concepto de un "gobierno humilde y humano", Octavio Bastidas se dice listo para dirigir San Ignacio

San Ignacio, Sinaloa.- Con la serenidad que lo caracteriza, el próximo alcalde de San Ignacio, Octavio Bastidas Manjarrez, dijo estar listo para tomar las riendas del municipio que lo vio nacer, para la próxima administración 2021-2024.

Señaló estar tranquilo y preparado para iniciar una nueva gestión política en donde el centro de todas las actividades van a estar direccionadas en la atención de la gente, añadiendo que este es un gran reto para rescatar la confianza de la gente.

"La intención principal en la tarea del gobierno que encabezaré, es crear un clima de confianza basado en el trabajo y la sensibilidad para que San Ignacio cambie en actitud y tenga una visión distinta del gobierno que lo representa, la política para mí no debe ser sinónimo de mentiras, sino al contrario es la actitud principal para que el poder le sirva a la gente" expresó.

Añadió que se encuentran en el proceso de entrega recepción con un avance del ochenta por ciento, y que el alcalde actual, Iván Ernesto Báez Martínez, siempre ha mostrado disponibilidad, y han tenido un trato de respeto y cordialidad en todas las áreas para que la comisión encargada, trabaje de la mejor manera.

Además indicó que se están haciendo ajustes de último momento, ya que es de la idea de que los perfiles son muy importantes para cubrir cada área, y que el próximo 31 del presente mes, mediante sesión solemne de cabildo, se dará a conocer a quienes lo acompañarán en la administración pública municipal para el periodo 2021-2024.

Bastidas Manjarrez, señaló que su gobierno estará basado en cinco ejes principales, que será; Turismo, donde impulsará a la riviera Mazatlán, con el proyecto que conforma los municipios de San Ignacio, Elota y Cosalá, para impulsar el turismo generar más visitas para reactivar la economía local.

La actividad económica será otro eje central, ya que se contará con un delegado de cada actividad económica como; minería, agricultura, ganadería y pesca, para que estén en constante contacto con las personas de estos sectores.

Deporte; aquí se dará un giro total, ya que no solo se basarán en torneos de fútbol y béisbol, sino que impulsara otras disciplinas como el boxeo y ciclismo, así como el famoso Cachi bol, para que los jóvenes y niños, tengan algo en que entrenarse y no tomen el camino de los vicios.

Seguridad Pública, otro proyecto importante, donde se busca transformar y reforzar la Policía, con convocatorias para que los los jóvenes ingresen a las filas, para ello se buscará homologar los sueldos y las presentaciones para que resulte más atractivo para aquellos que decidan pertenecer a la corporación.

Así también la educación será un tema importante, ya que el encargado de esta área se dará enfocará a realizar las gestiones necesarias para mejorar la calidad de estudio de todos los alumnos del municipio.

"Quiero culminar diciendo que me siento muy contento, con mucho entusiasmo, pero sobre todo muy comprometido porque la ciudadanía me mandó un mensaje muy claro el pasado seis de junio, que quieren ver un cambio no solo de administración, sino un cambio profundo donde los servidores públicos tengan la sensibilidad para apoyar y atender a la ciudadanía, sin distingos y con justicia social, asumo este reto que el pueblo mandata y daré toda mi fuerza y empeño, para cumplirle a mi querido San Ignacio" concluyó el próximo alcalde de San Ignacio.