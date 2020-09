Bajo investigación denuncia hecha por ciudadanos de extracción ilegal de material de canal pluvial en Isla del Bosque

Escuinapa.- La denuncia realizada por autoridades ejidales de Isla del Bosque en donde denunciaron actos ilegales por parte del Comité de Obras, quienes han extraído de manera ilegal material de un canal pluvial, generando el riesgo de inundación a las familias que habitan en esta sindicatura y causando daños a zonas parcelarias, ha sido tomado por el municipio y permanece bajo investigación.

El pasado 5 de septiembre, autoridades ejidales de Isla del Bosque, acompañados de un grupo de ciudadanos esperaban reunirse con el presidente municipal, Emmett Soto Grave, quien puso en marcha el programa de Servicios Públicos Municipales, pero el mandatario no los atendió.

Por lo que de manera pública a través de EL DEBATE hicieron la denuncia que integrantes del Comitè de Obras encabezado por Guillermo Morales, estaban realizando la extracción ilegal de material de un canal pluvial que se encuentra en una de las márgenes del poblado, afectando con ello varios kilómetros de zonas parcelarias.

Aunado a que con estas extracción de material se ponía e riesgo el patrimonio de decenas de familias de sufrir una inundación durante esta temporada de lluvias.

Aseguraron que el material extraído de esta zona fue vendido algunos habitantes de Isla del Bosque en 600 pesos el viaje. Por lo que hicieron de manera pública la solicitud al Gobierno Municipal que se realizará una investigación que permita la destitución del Comité de Obras de Isla del Bosque, por malos manejos.

En entrevista Soto Grave informó que la denuncia ya ha sido escuchada por parte de su gobierno y que actualmente permanece en investigación.

“Ayer (lunes) se citó a Guillermo Morales a la Secretaría del Ayuntamiento para iniciar con esta investigación que fue denunciada por ejidatarios de Isla del Bosque”, expresó el alcalde de Escuinapa.

Dijo que de encontrar algún tipo de irregularidades en este caso, se procederá a aplicar la sanción correspondiente, ya que no solaparán o fomentará ningún acto que afecte a la ciudadanía.

“Definitivamente se va hacer una revisión de este tema y si hay algo que sancionar lo vamos hacer, aclarar que mi gobierno no protege a nadie, quien esté cometiendo anomalías o que no esté realizando su trabajo o incurriendo en algún delito lo vamos a sancionar o pedir su renuncia, porque no vamos a permitir atropellos a la ciudadanía”, puntualizó Soto Grave.

Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento informó que ya se tuvo el acercamiento con Guillermo Morales, ahora solo esperan el dictamen que emita la dirección de Obras Públicas del Municipio que son los encargados de efectuar la valoración de las afectaciones en este canal pluvial.