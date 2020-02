Banda los Recoditos festeja 30 años de exitosa trayectoria

Mazatlán, Sinaloa.- En su tierra natal y ante la presencia de miles de mazatlecos y seguidores de su música, Banda los Recoditos festejo sus 30 años de trayectoria musical en el Parque Ciudades Hermanas, dónde "armó la peda" junto a los artistas y agrupaciones invitados.

Está gran fiesta inicio desde las 20:00 horas, con la participación de Los Alegres de la Sierra, Banda Los Mazatlecos y Fuerza Regida. Después de la primera hora de música iniciaron a desfilar por el escenario los artistas y agrupaciones invitados, el primero en subir fue Emir Pabon, integrante del grupo Cañaveral y quién ahora inicia una faceta como solista en un género totalmente diferente.

El cantante acompañado de 4 bailarinas, canto temas como "echa pa lante" y "Swing", siendo este última su más reciente sencillo. Enseguida siguió el turno para el cantante colombiano Pipe Bueno, quién definitivamente se ganó el cariño del público.

Otros de los invitados que el público recibió con gran cariño fueron Nacho, Fuerza Regida, grupo Codiciado y Chiquis Rivera. A la media noche Banda los Recoditos apareció en el escenario luego de una sorprendente presentación, aplausos y gritos del público.

Eduardo Loaiza, vocalista de Los Recoditos. Foto: Jorge Osuna/EL DEBATE

Los músicos llamaron la atención de los asistentes por su original y moderno vestuario en color plata y particularmente el saco que en la parte de las orillas se ilumino con luces en color azul. Arráncame la vida fue el tema con el que Banda los Recoditos inicio la fiesta y enseguida continuaron con Pobre ranchero, el corrido de Mazatlan y el Sinaloense.

Esa noche Banda los Recoditos echo la casa por la ventana y sorprendió a los asistentes con el enorme escenario, pantallas y una iluminación de primer nivel que además permitió al público disfrutar aún más el evento.

El Parque de las Ciudades Hermanas, lució abarrotado. Foto: Jorge Osuna/EL DEBATE

En su amplio repertorio la agrupación también hizo un recorrido musical de canciones románticas, cumbias y rancherita, las cuales el público disfruto de principio a fin. Además de ser una noche de gran celebración para Banda los Recoditos también fue de muchas sorpresas ya que recibieron merecidos reconocimientos.

Por parte de Monitor Latino, Sergio Becerra les entrego uno de ellos por disco de Oro y platino tanto en México como en Estados Unidos. Su disquera Fonovisa y su director Antonio también reconoció sus 30 años de trayectoria además por el disco de oro "Los gustos que me doy". Maike Balmory, productoe e integrante del grupo Súper Lamas, también se unió a la lista de las personas que reconocieron a la agrupacion.

Vocalista del grupo Fuerza Regida. Foto: Jorge Osuna/EL DEBATE

La fiesta para Banda los Recoditos continuo con la participación de sus artistas invitados , a quienes invitaron a subir al escenario para interpretar algunos temas. Chiquis Rivera fue la última en cerrar su participación con banda Los Recoditos.

Chiquis Rivera. Foto: Jorge Osuna/EL DEBATE

La hija de Jeny Rivera canto temas como no llega el olvido y Que me vas a dar si vuelvo. Momentos después los vocalistas de banda los Recoditos invitaron a subir al escenario a Lorenzo Mendez, quién también interpretó No me gustan las mancuernas, provocando con ellos gritos y desde luego aplausos por parte del público.