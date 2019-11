Barra de abogados lamenta hechos violentos en la zona norte rural

Mazatlán.- Juliuz Juárez Bonilla, presidente de La Barra de Abogados de Mazatlán, expresó que los cambios dentro de un departamento de justicia, siempre serán buenos, “hay que conocer nuevas ideas, nuevos aires y ver que acciones o métodos de trabajo trae el nuevo titular de la vicefiscalia de la zona sur de Sinaloa, el licenciado José Francisco López Leal”, mencionó.

La confianza

Juárez Bonilla, comentó que como presidente de la barra de abogados, quienes que día a día se encuentran trabajando de la mano con el organismo autónomo, lo mas importante es la comunicación entre todos para que las cosas se realicen de la mejor manera.

“Tengo el placer de conocer a señor López Leal, se de su trayectoria como Auxiliar de Ministerio Público y como Jefe de Averiguaciones Previas, nosotros como abogados le damos la bienvenida ya que la consideramos una persona preparada y que hará un buen papel, dentro de la institución, claro sin menospreciar el trabajo realizado por el anterior vicefiscal Cruz Alejandro Flores Salazar, lo dije anteriormente los cambios son buenos, y hay que esperar que nuevas ideas trae el funcionario, donde se espera que la información sea más transparente, para que las personas tengan claridad de los casos que se están investigando, obviamente por la difusión de los medios de comunicación”, expresó Juliuz Bonilla.

El trabajo ineficiente

Por otro lado el presidente de la Barra de Abogados de Mazatlán, lamenta lo que esta ocurriendo en la zona norte rural del puerto, donde los pueblos y comunidades mas lejanas, se están viendo afectadas por personas del crimen organizado.

Juliuz Juárez Bonilla, presidente de La Barra de Abogados de Mazatlán. Foto: EL DEBATE

“Me ha tocado ver en conferencias, de prensa donde los funcionarios encargados de la seguridad del puerto comentan, que todo esta bien que no pasa nada, pero vez las noticias y te enteras que aun no hay paz en Mazatlán, que las personas están sufriendo y que no hay quien tome justicia de esas acciones, el lema “Abrazos en vez de Balazos”, no creo que sea la mejor estrategia, para acabar con la inseguridad, ya que desde que se implemento no ha funcionado”, dijo Juárez Bonilla.

Afirmó que la Guardia Nacional es ineficiente pero no en el personal si no en las personas que se encuentran controlándolas, por la falta de equipo, de apoyos y por el escaso personal, pero esa ya es una situación que el Gobierno debe de resolver.

“Se debe implementar una nueva estrategia de seguridad, ya que la que esta implementada la verdad no ha rendido frutos, en mi opinión creo que es necesario reclutar a más personal, de seguridad y de mantener las zonas serranas, vigiladas, sin la necesidad de tener que trasladarse, desde una duración de tres horas hasta el lugar de los hechos, una cuadrilla de elementos de seguridad de tres a cuatro personas que se mantengan en los pueblos, seria una buena estrategia de seguridad, pero hace falta que los tres niveles de gobierno se pongan a trabajar y de acuerdo en ver que le toca a cada uno”, finalizó.