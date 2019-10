Benítez Torres: Caso Nafta y Lubrificantes, demanda perdida

Mazatlán, Sinaloa.- El presidente municipal califica como perdido el caso jurídico que se tiene entre el Ayuntamiento de Mazatlán y la empresa Nafta y Lubrificantes, SAPI de CV.

Luego de las declaraciones del secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, respecto a que la demanda por 300 millones de pesos al municipio ya estaba perdida, se le cuestionó al alcalde sobre la situación del referido proceso legal. “Sigue en lo mismo todavía. Aparentemente ya lo perdimos. Ya no hay más qué hacer”, dijo.

Acuerdo

Sin embargo, Benítez Torres refirió que la comuna carece de recursos para pagar ese monto.

Lo que sí les aseguro es que no tenemos dinero para pagarles

Mencionó que una opción para cumplir con la demanda sería abonarles cada mes, durante muchos años, hasta que se liquide.

Señaló que esa es la única manera, pues no se puede dejar al Ayuntamiento sin solvencia económica, por cumplir con pagos de adeudos de administraciones pasadas, y señaló a los panistas como responsables de ello.

Contradicción

La síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, aseguró que no se debe de afirmar que será un caso perdido y menos por parte del presidente municipal o el secretario del Ayuntamiento.

Calificó estas declaraciones como aventuradas, pues ella se encuentra agotando todos los recursos para que esa millonaria cantidad no se pague.

A mí me toca cuidar los intereses del Ayuntamien-to, esto dentro de las tres atribuciones fuertes que tengo, sumando a esto Contraloría Social y Contraloría Interna, puntualizó.

Bojórquez Mascareño señaló que desde que fue de su conocimiento que el pago de la suma millonaria era inminente, ella fue de las primeras en rechazar esa posibilidad.

“Levanté la mano y dije no. Hay que verlo, no es posible que ya perdimos sin haber luchado, tenemos que luchar por que no se pague.”

Argumentó que el pago no debía de realizarse debido a que el expediente del caso estaba lleno de irregularidades.

Solicitud

Mencionó que ella personalmente entregó un documento con un número de recepción:

32693, sellado de recibido el 17 de septiembre, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual solicitó que se revisara el caso y se realizarán averiguaciones sobre los magistrados que firmaron en el caso.

Que se revise a fondo, entonces, no está perdido el caso, está allá (Suprema Corte), aseguró.

Comparación

La síndica refirió la gran cantidad de obras, servicios o mejoras que se podrían realizar en el municipio con el monto de esta deuda, por este motivo lamentó que se perdiera el caso.

“Trescientos millones que van para un particular, son 300 avenidas pavimentadas, son cercas perimetrales de escuelas, agua potable, alcantarillado. Es mucho dinero como para dárselo a un particular.”

Bojórquez Mascareño señaló que confía en ese proyecto alternativo de Nación con el cual el caso podría ser ganado, y reiteró que la demanda no se ha perdido, todavía se está luchando por que no se realice este pago millonario de recursos municipales a un particular.