Benítez desmiente que haya desabasto de medicinas en Hospital General

Mazatlán, Sinaloa.- El presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres minimizó el tema de la falta de medicinas del hospital Margarita Maza de Juárez.

La protesta de trabajadores sindicalizados tiene tintes políticos, nunca ha tenido desabasto el hospitalito, abundó.

Esto más bien se ha tenido retraso en algunos fármacos, “recuerden que hubo cambios en Oficialia Mayor, ahí había unos vicios”, le llamaban “el dique, imaginense ”, pero ya la farmacia tiene todos los medicamentos.

En relación al tema de Cultura y encargado del despecho José Angel Tostado, aceptó que hay muchos señalamientos .

Tras asumir el cargo como lo estipula los estatutos del Instituto de Cultura, el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores, citó a Tostado para que aclare todo y si detectan irregularidades, se va.

El alcalde dice que a él no le tiembla la mano, no importa que digan que todos los días cambia gente, señaló que se le da tres oportunidades y si no acatan la indicación, se quedan fuera.

El mandatario fue entrevistado luego de que acudió al evento de Cara al Pueblo que realizó en Villa Unión.