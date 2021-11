Blanca Estela García es la primera mujer en asumir la presidencia municipal por elección popular en Escuinapa

Escuinapa.- Ante una explanada repleta de escuinapenses, Blanca Estela García Sánchez asumió la presidencia municipal de Escuinapa, comprometiéndose a gobernar con responsabilidad y honradez en beneficio de las familias que habitan este municipio sureño de Sinaloa.

El protocolo de sucesión de poderes dio inicio a las 18:00 horas en la sala de cabildo en donde los integrantes de este cuerpo colegiado aprobaron que la sesión ordinaria solemne número 68 fuera trasladada a la explanada municipal para realizar la toma de protesta de Blanca Estela García Sánchez.

Emmett Soto Grave, presidente municipal fue el encargado de realizar de manera formal y ante decenas de escuinapenses el acto oficial de toma de protestas de la nueva alcaldesa y de quiénes integrarán el cabildo los próximos tres años de gobierno.

García Sánchez dijo en su discurso que asume el compromiso que los escuinapenses le encomendaron, comprometiéndose a ejercer un gobierno incluyente, cercano a la gente y que aplique los recursos en obras y acciones que beneficien a los escuinapenses.

“Hoy estoy ante ustedes como la primera presidenta municipal elegida por nuestros ciudadanos, los cambios no son siempre fáciles, pero sin embargo encontraran en la mujer que soy no solo una mujer comprometida si no una presidenta trabajadora, una amiga que escucha y atiende cada unas de sus peticiones. Mi administración será incluyente, justa, no toleraré la corrupción, ni el chantaje, Escuinapa merece un nuevo comienzo, con nuevas ideas y gran entusiasmo, mi meta es satisfacer las demandas y necesidades de nuestro municipio y mi deseo es que todos podamos trabajar en equipo por un Escuinapa mejor”, mencionó la presidenta municipal.

Hizo énfasis que será una presidenta municipal que ejerza un gobierno responsable y muy cercano a la gente, ya que en su vida personal ha adquirido los valores y la experiencia para trabajar por el bienestar de las familias escuinapenses.

“Quiero compartir lo que mis años de experiencia como ciudadana y funcionaria me han enseñado, mi primer empleo en la Casa de la Cultura como intendente me enseñó el valor del trabajo duro y honesto, mi trabajo en el Ayuntamiento me forjó disciplina y responsabilidad, y por último en mi cargo de regidora me mostró el compromiso público que debemos tener con nuestros ciudadanos todos estos valores serán mi fuerza para desempeñar el trabajo que Escuinapa necesita”, enfatizó.

Continuó diciendo; “Hoy ante ustedes me comprometo a ser esa gestora incansable, tocaré las puertas de las dependencias federales y estatales para gestionar los recursos que me permitan continuar con el crecimiento de nuestro municipio, cada recurso que llegue a las arcas municipales será en beneficio de Escuinapa”.

Hizo hincapié durante su discurso que el tener un cabildo integrado por su gran mayoría jóvenes y en equidad de género, le dará la pauta para trabajar de manera conjunta en proyectos en beneficien a los escuinapenses.

María del Rosario Torres Noriega, secretaria de Turismo acudió en representación del gobernador Rubén Rocha Moya y en su mensaje dijo que de manera conjunta trabajarán por el bienestar de la sociedad y por los que menos tienen, para combatir la pobreza y la marginación social.