¿Blindarán instituciones ante altercado en la UAS?

Mazatlán, Sin.- El Secretario de SEPyC y el Gobernador del Estado de Sinaloa se encuentran en Mazatlán y otorgaron declaraciones entorno al caso que dennunció hoy el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El rector de la UAS, Juan Euligio Guerra Liera hizo esta mañana una denuncia pública frente a medios de comunicación de que hoy por la mañana dos personas armadas ingresaron a la preparatoria de Navolato para exigir una calificación aprobatoria para un alumno.

José Enrique Villa Rivera, Secretario de SEPyC estatal dijo que los planteles en Sinaloa en general son seguros y que se trabajará en reforzar la seguridad dentro de las escuelas tras la situación que se presentó en la UAS.

El gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, señaló que se están tomando acciones para reforzar la seguridad en todo el estado y que se hará lo propio.

Ambos funcionarios mencionaron que desconocían la situación que enfrentó la UAS.

Juan Euligio Guerra Liera. FOTO: Nallely Medina

Los hechos

De acuerdo con información proporcionada por el rector los jóvenes amenazaron a un vigilante y al coordinador académico sin portar capuchas y sin temor de ser identificados.

"Esta agresión habla de personas que no tienen temor de ser identificados porque proporcionaron el nombre del alumno por el que buscan se cambie su calificación por lo que es una acción de impunidad total que pone en riesgo la vida de trabajadores".

El rector informó de los hechos en el banderazo de inicios de obras. FOTO: Nallely Medina

Por lo anterior hoy Guerra Liera, dijo que buscará acercamientos con el fiscal del estado y con el gobernador para hacer lo conducente y solicitar se implemente y garantice la seguridad en los planteles porque no es la primera vez que la universidad vive actos de violencia.

El rector no detalló que ocurrió después del hecho ya que no dio a conocer que pasará con el alumno y si accedieron a las amenazas de cambio de calificación, solo dijo que esta persona no contribuye a la reconstrucción del tejido social y que si esto se hizo por una calificación que se hará después por lo que esperarán la respuesta de las autoridades.

Construirá UAS dos aulas en la escuela de medicina

Esta mañana se dio el banderazo de la construcción de dos aulas en la escuela de medicina de la UAS con una inversión de un millón 400 mil pesos para la atención de alumnos del ciclo anterior y de nuevo ingreso; ya que esta carrera es una de las más solicitadas en la Universidad.

Joven golpea a maestro porque no le gustó la calificación

Los maestros se encuentran en total desventaja ante la violencia, pues cuando no es por parte del crimen organizado, en algunas partes de la sierra, lo es por parte de alumnos, como en el caso del siguiente video, que se ha hecho viral por la actitud que toma el alumno al no gustarle las calificaciones obtenidas en el curso, pues lo hacían reprobar.

En la grabación, publicada en el facebook TrabucoTv Tabasco, se muestra cómo un joven discute con su profesor y de pronto se le va encima a golpes, a pesar de que sus compañeros le gritan que qué le pasa y lo deje en paz este no sede hasta que otros jóvenes interfieren y alejan a “Carlos” del docente, entonces se corta el video.