Bomberos Escuinapa en peligro de extinción

Escuinapa.- Con su semblante triste y con los sentimientos a flor de piel, Jorge Alberto García Morales, comandante de Bomberos Escuinapa lamentó que esta corporación de rescate esté en peligro de desaparecer, ya que la situación financiera es crítica y los integrantes del patronato han mostrado su interés de cerrar su base.

Relató que el principal problema al que se enfrentan como elementos es a la dura situación financiera que atraviesa esta corporación, ya que de manera frecuente el recurso que es otorgado por el Estado se retrasa y ellos tienen que padecer la falta del pago de sus quincenas y no tener liquidez para enfrentar los gastos operativos.

La estación de Bomberos Escuinapa está por los suelos, ya que la situación que estamos pasando financieramente ha generado desespero a los integrantes del patronato, porque no hay dinero y el recurso con el que subsistimos, tarda para bajar y ellos tienen que poner de su bolsa para hacer frente a los gastos de nómina y de operatividad de la corporación, señaló García Morales.

Demostracción de acción de primeros auxilios. EL DEBATE

Mencionó que en repetidas ocasiones el presidente del patronato, Andrés Rodríguez Hernández les ha informado que ya no quieren que estén laborando, que tienen que cerrar la base ubicada en la calle Río Humaya en la colonia Pueblo Nuevo, pero como elementos se han rehusado a seguir esa indicación.

“Si el patronato quiere dejar a Bomberos, tienen que buscar un acercamiento con el presidente municipal, porque el patronato fue conformado por el presidente municipal, así que es el Gobierno Municipal quien tiene que buscar a gente nueva, empresario que pudieran conformar un nuevo patronato que se haga cargo de la corporación”, relató el joven comandante.

Comentó que hasta el momento como elementos que integran Bomberos Escuinapa, no han buscado el acercamiento con Soto Grave, ya que saben que es responsabilidad y competencia del presidente del patronato.

Durante la manifestación se exigió el respeto a la labor de los bomberos. EL DEBATE

“Como elementos no hemos buscado el acercamiento con el presidente municipal, porque quien se encarga de estas situaciones es Andrés Rodríguez Hernández como presidente del patronato de Bomberos. Pero a través de EL DEBATE le hacemos el llamado al alcalde Emmett Soto Grave, para que no nos abandone, que no deje morir a nuestra corporación que ha brindado mucho a los escuinapenses y que ha salvado muchas vidas”, expresó.

García Morales dio que los elementos de Bomberos podríamos decir que son todólogos, esto significa que están capacitados para brindar apoyo en primeros auxilios, tienen conocimientos de incendios, ayuda en accidentes con personas prensadas, el manejo de materiales peligrosos, rescate con cuerdas y de salvamento acuático.

Actualmente la corporación está conformada por cuatro bomberos de base, un comandante, dos maquinistas y un bombero. Elementos voluntarios existen un promedios de 8 a 15, pero desde que inicio la pandemia pocos se han acercado, por el temor a contagiarse de covid-19.

Informó que desde que inició el 2020 han registrado un promedio de 800 servicios, de los que resaltan más los accidentes de motocicletas en la cabecera municipal, volcaduras en la carretera estatal y federal, rescates, incendios de casas y forestales.

El saber que Bomberos Escuinapa está en riesgo de extinguirse me da una profunda tristeza, porque nuestra corporación podemos decir que ya es esencial en el municipio, que ha salvado muchas vidas y estamos 1000 por ciento comprometidos a seguir realzando nuestra labor, finalizó el comandante García Morales.

