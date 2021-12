Bomberos Mazatlán atendieron 30 emergencias durante el fin de semana navideño

Sinaloa.- El comandante de Bomberos Mazatlán, Edgar Enrique Peinado Beltrán, dio a conocer que durante el pasado fin de semana navideño se atendieron un total de 30 emergencias dentro de las cuales la pirotecnia fue la iniciadora de los incendios.

“En este pasado fin de semana navideño tuvimos un total de 30 emergencias atendidas donde resaltan 19 incendios en lotes baldíos, 3 incendio de casa habitación, así como también tuvimos el incendio de 2 vehículos, entre otras atenciones”, mencionó Peinado Beltrán.

Por parte de dicho cuerpo voluntario se hace el llamado y exhorto a la ciudadanía en general a no bajar la guardia y mantener las recomendaciones del programa “Festeja Seguro”, que son principalmente no usar pirotecnia, no realizar disparos al aire, no conducir en estado de alcoholismo entre algunos otros.

Asimismo para los festejos de fin de año se estarán muy al pendiente para poder atender a la ciudadanía en caso de alguna emergencia, por eso es muy importante el apoyo para que se logre un fin de semana sin incidencias y sobre todo sin lesiones en personas o pérdidas humanas que lamentar.

Leer más: Detienen a dos menores por atacar y causar lesiones con piedras a bombero en Mazatlán

El H. Cuerpo Voluntario de Bomberos Mazatlán pone a sus órdenes el teléfono directo para recibir sus emergencias que es el siguiente: 669-9840044 y por supuesto el número de emergencias 911.