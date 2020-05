Bomberos Veteranos atiende bastantes casos en Mazatlán con Covid-19

Mazatlán, Sinaloa.- En Mazatlán no se cuenta con una cifra exacta de atenciones de personas atendidas por Covid-19, sólo se puede comentar que son bastantes, ya que muchos casos son reportados como problemas respiratorios, incocientes, caídos de su propia altura, y con dolor de cabeza, lo que hace que sean sospechosos, así lo comentó el capitán de Bomberos Veteranos Mazatlán, Luis Fernando Leyva Solís.

Leyva Solís informó además que es alarmante la tardanza en la recepción de pacientes en los hospitales de la localidad, donde dos pacientes han fallecido en el interior de las ambulancias, donde duran hasta más de tres horas, en un primer caso fue en el Hospital General, la persona trasladada llevaba una úlcera que requería intervención inmediata, pero como llevaba problemas respiratorios tardaron en la recepción y lamentablemente falleció.

Otra situación fue el pasado fin de semana en el Seguro Social, donde una señora iba como sospechosa y tardaron aproximadamente dos horas y media, cayendo en paro y donde prácticamente la recibieron para declararla sin signos vitales.

“Nosotros desconocemos actualmente la situación de los hospitales, lo que si podemos decir que lo que sí hace falta es más coordinación entre los grupos de emergencia y los hospitales, ya que muchas veces pudiera se hasta un accidente vehícular y la persona le ocurre un desvanecimiento porque ya traía los síntomas, llegamos y atendemos pero nuestro personal ya va equipado por cualquier emergencia”, informó Leyva Solís.

Actualmente Bomberos Veteranos cuenta con 25 trajes completos comprados con recursos propios, dos donados por Protección Civil del Estado.

Dentro de la corporación de rescate actualmente no se encuentra personal con síntomas de Covid-19, de los cuales son 25 en su totalidad, y de ellos 7 son los que atienden los reportes sobre esta pandemia, en turnos donde laboran 4 elementos por turnos, prácticamente ahorita se encuentran acuartelados dentro de la base , por la misma seguridad de sus familias.

En el día han llegado a tener 16 personas atendidas con síntomas de Covid-19, de ellas seis fallecieron y diez fueron trasladadas, de los cuáles los reportes han sido diferentes ya que se mencionan como probable infarto, caído de su propia altura, broncoaspiración, pero al llegar y hacer la entrevista con los familiares se dan cuenta de que son problemas de edad adulta, que tienen algún problema de enfermedades de diabetes, obesidad, los cuáles son propensos a esta enfermedad.

Los síntomas que ha manejado la Secretaría de Salud el principal es tos seca, la dificultad para respirar, dolor muy fuerte de cabeza, temperaturas muy altas, malestar en el cuerpo, pérdida del olfato, del gusto, hay pacientes que presentan estos mas declarados que otros, pero los principales son temperatura, dolor de cabeza y tos seca.

El personal que acude a la atención de personas sospechosas de Covid-19, primeramente realizan un cuestionario a los familiares para saber si han presentado algún tipo de síntoma de los anteriormente mencionados, ya que el virus lo pueden adquirir en cualquier lado, en los supermercados, en la tienda, en el teléfono público, pueden ser mucho los factores.

“Nosotros que estamos de cara en la emergencia podemos darnos cuenta sobre todo de la frustración de las personas al momento cuando no les quieren atender a sus familiares en los hospitales, no es que estén saturados, sino es la capacidad de médicos para atender a tanto pacientes, y cuando los quieren llevar a hospitales privados se topan que les piden fuertes cantidades de dinero para poder atenderlos, sino no te los reciben” dió a conocer Leyva Solís.

La ambulancia exclusiva de Bomberos Veteranos Mazatlán para atención de Covid-19 ha recorrido todas las colonias de la ciudad recogiendo personas con síntomas, donde el virus no conoce condición social ni raza ni género, así como el rango de edad que ha disminuido hasta personas de 34 años.

Hasta el momento esta dependencia de rescate ha atendido un total de 27 personas sin vida, que han presentado los síntomas quienes dan aviso a C-4 al momento del deceso.

