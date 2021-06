Bomberos Voluntarios tendrán su base en Escuinapa, confirma ayuntamiento

Sinaloa.- Bomberos Voluntarios de Escuinapa tendrán su base propia antes de que culmine la administración de Emmett Soto Grave, ya que el Municipio ha destinado recursos para este proyecto que dará certeza a esta corporación que carece de un espacio, informó Saúl Acosta Alemán.

El secretario del Ayuntamiento de Escuinapa en entrevista exclusiva para Debate anunció que el presidente municipal ha aprobado y destinado recurso para desarrollar el proyecto, de otorgar una base de Bomberos, ya que una de sus principales prioridades en su gestión ha sido el apoyo total a las corporaciones de emergencia del municipio.

"Adelantarles que hay un proyecto en puerta para una estación de bomberos que está aquí cerca, ya está el proyecto para sacarla adelante en obras públicas, está muy bien ubicada por parte del ayuntamiento se otorgará a Bomberos Voluntarios un espacio municipal (terreno en construcción) que se les asignará en comodato y se les adecuará para la instalación de una base de bomberos", anunció Acosta Alemán.

El funcionario municipal no especificó la cantidad de recursos que se destinará para poner en operación la nueva base de Bomberos Voluntarios, pero aseguró que ya se ha destinado el recurso para hacer realidad este proyecto que dará certeza y garantía a los integrantes de esta corporación de rescate.

Aclaró que el terreno que se tenían destinado para donarse a Bomberos Voluntarios sigue en puerta para futuros proyectos de esta corporación.

Patronato ya cuenta con certeza legal

Ante las declaraciones hechas por Andrés Rodríguez Hernández, ex presidente de Bomberos Voluntarios en donde señaló que el actual patronato no cuenta con una certeza legal porque siguen siendo ellos quienes firman cheques y están al frente del tema financiero dijo, Acosta Alemán; "El patronato ya cuenta con el acta notarial, que le da certeza legal, lo único que ha faltado es que por tema de pandemia la cita en el SAT se las dieron muy larga y eso se requiere para hacer el cambio de cuenta, su retraso fue porque el anterior presidente por temas de influyentismo retardo este trámite con el anterior notario y no sacó el acta, el patronato decidió sacarla con un notario local para que saliera adelante el tema".

Hizo hincapié que el actual patronato ha hecho en un año más que lo que hizo el anterior patronato con 11 años de existencia.

"El actual patronato en menos de un año ha dado uniforme a los elementos, se han reparado los camiones, se ha gestionado equipo como quijadas de la vida y tanques de oxígeno, a los elementos de bomberos no les ha faltado el pago de sus quincenas el ayuntamiento les ha cumplo al 100 por ciento con ellos", concluyó Acosta Alemán.

