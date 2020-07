Bomberos de Escuinapa, en incertidumbre por falta de pago de sus quincenas

Escuinapa.- Elementos de Bomberos Voluntarios permanecen en incertidumbre al no ver claro cuándo podrán hacerse efectivo el pago de sus quincenas, ya que corre la quinta quincena sin salario y ninguna autoridad municipal ha tenido acercamiento con la corporación para informales que sucederá con este compromiso.

Tras los conflictos internos que se suscitaron al interior de Bomberos Voluntarios de Escuinapa, con la renuncia del presidente del patronato Andrés Rodríguez Hernández, el Gobierno Municipal asumió el compromiso de la corporación en los gastos operativos y las quincenas de los elementos para evitar con ello el cierre de la estación.

Desde el pasado 26 de junio Bomberos Voluntarios está bajo la responsabilidad de la autoridad municipal, quien les brindó un área de las instalaciones de Protección Civil para instalar su base y se aseguró que realizaría el pago de los elementos mientras estuvieran a su cargo, pero este último compromiso hasta la tarde de este jueves no se ha cumplido.

“Estamos muy desesperados, porque ya está corriendo la quinta quincena y no nos han pagado, hasta la fecha ningún funcionario municipal o el presidente (Emmett Soto Grave) ha tenido acercamiento con nosotros para informarnos qué pasará con el pago de nuestro salario, ya que ellos habían hecho un compromiso que no nos faltarían nuestros pagos mientras estuviéramos a su cargo y lamentablemente esto no ha sucedido”, expresó uno de los elementos.

Relató que quienes integran Bomberos Voluntarios de Escuinapa tienen un gran compromiso con los escuinapenses, por ello no han desertado a su labor de salvar vidas, pero que la situación económica para ellos es muy difícil y complicada, ya que no poseen otro ingreso para su subsistencia.

Por lo que aprovecharon para hacer el llamado al presidente municipal, Emmett Soto Grave para que no se olvide de bomberos y les apoyen con el pago de sus quincenas.

