Bomberos ponen en marcha operativo de Semana Santa

Mazatlán, Sinaloa.- “El operativo de Semana Santa, por parte del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios, está en marcha, pues desde días anteriores nos hemos preparado poco a poco para las prevención de accidentes, capacitando a cada uno de nuestros elementos en materia de primeros auxilios básicos", mencionó Edgar Enrique Peinado Beltrán, comandante de Bomberos Voluntarios de Mazatlán.

Peinado informó que desconoce la situación sobre si se cancelará o no la fiesta de Semana Santa debido a que no le ha llegado ninguna información por parte de el Ayuntamiento de Mazatlán, así mismo comentó que se enteró de la reunión que se realizó ayer en cabildo con respecto al tema de el COVID-19.

“La verdad, no sé que nos depara esto, pues a la reunión que se llevó a cabo por parte del Consejo Municipal de Salud Mazatlán, no fuimos requeridos, pero tomo en cuenta que se solicitó solo personal de la salud, por lo que me da a entender que probablemente, sea mas adelante que a las corporaciones de rescate se nos de la información detallada de los sucesos que van día con día avanzando, pero por lo pronto, nosotros ya estamos listos para la SS2020”, dijo.

EL DEBATE. Edgar Enrique Peinado Beltrán

Informó que se tendrán tres puntos de vigilancia monumento Al Pescador, Valentinos y CONAPESCA, donde también las cuatro estaciones tendrán personal para resguardar el resto del puerto, contara con un aproximado de 50 elementos entre voluntarios y de paga para la realización del operativo.

Con respecto a las medidas preventivas que se están realizando en las estaciones de bomberos Edgar Peinado mencionó que se tomo la iniciativa de personal que llegue a la estación, que vaya a emergencias tendrá que llegar y lavarse las manos y desinfectárselas.

EL DEBATE

Cada que llegue un elemento, antes de checar o meterse a la estación tendrá que seguir los procesos de lavado, así mismo diario te tendrá que realizar el aseo, en cada rincón y utilizar el cloro para desinfectar, se están consiguiendo mascarillas de respiración autónoma, para que cada uno de nuestros elementos tenga una especializada, nosotros no podemos ponernos en cuarentena, porque quien responderá por las personas que requieran nuestra ayuda, expresó Peinado Beltrán.

El comandante, invitó a la ciudadanía en general, se informe del avance de el virus, por medio de paginas oficiales del gobierno, ya que las redes sociales siempre distorsionan la información.