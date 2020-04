Bonifacio Bustamante demandaría al OIC por dar información falsa

Escuinapa.- Fue el representante legal quien acudió al llamado que el Órgano Interno de Control hizo al ex alcalde Bonifacio Bustamante Hernández, para presentarse en sus oficinas a comparecer por supuestas irregularidades efectuadas durante su gestión como presidente municipal.

El pasado 6 de abril Marco Antonio Casares Acosta, encargado del Órgano Interno de Control declaró a EL DEBATE que se giró un citatorio al ex alcalde, Bustamante Hernández para esclarecer algunas irregularidades relacionadas con la falta de pago de impuestos y de algunas obras.

El llamado hecho por el OIC fue atendido, a la comparecencia citada el martes las 11: 00 horas, no acudió el ex alcalde; quien hizo presencia fue su representante legal, quien hizo entrega de su declaración por escrito, para esclarecer la información que se le estaba solicitando.

Atendí el llamado a través de mi abogado, mi representante legal para el caso, hice mi declaración por escrito, referente a lo que se me viene solicitando”, dijo Bustamante Hernández.

Continuó “Pero también quiero aclarar que es falso lo que declara este señor (Marco Antonio Casares Acosta) que dijo que estaba citado por algunas obras irregulares y por situaciones de impuesto; el citatorio obedece a una observación vieja de la ASE de hace dos años en donde se nos requirió aclarar una parte del uso del predial rustico, se aclaró en su momento ante la ASE que es el órgano correspondiente y el año pasado se presentaron las pruebas certificadas por la misma tesorera municipal que tiene el Doctor Soto, que le entregó a la ASE donde costaba que se había subsanado la observación y que los montos que estaban solicitados fueron cubiertos durante nuestro periodo”.

Bustamante Hernández dijo que de continuar estos requerimientos sin fundamento por parte de OIC, analiza la posibilidad de proceder vía penal en contra Casares Acosta, ya que la información que ha proporcionado es falsa y sin ningún sustento.

“La verdad que yo no sé de dónde sacó esa información esta persona (encargada del OIC) porque por lo que me citaron es un caso que ya está juzgado por la ASE, no se puede juzgar dos veces un caso, eso es anticonstitucional que se violan las garantías individuales de las personas, pero bueno nosotros estamos viendo si esto reincide, buscaremos una situación por la vía penal, porque no puede ser tan abusivos como autoridades, yo entiendo que si tuviera alguna falta la tendría que aclarar, pero en este caso es el refrito de una observación vieja de la ASE”, señaló.

Criticó el actuar del OIC “esto nos demuestra que ni siquiera para investigar sirven, deben ser más contundentes para investigar lo que verdaderamente está pasando en el municipio”.

Hizo hincapié que respecto a los señalamientos que dijo de obras irregulares, aclaró que en su administración no hay ninguna obra irregular, lo que le hace pensar que es una situación mediáticas, del actual presidente municipal, Emmett Soto Grave para desviar la atención porque prácticamente no está haciendo nada, no hay obras que den beneficio a los escuinapenses.