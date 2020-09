Bono de útiles escolares se les ha integrado en el salario a los elementos de Mazatlán, asegura Alfaro Gaxiola

Mazatlán, Sinaloa.- El encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola comentó con respecto a la no entrega de un bono económico para la adquisición de útiles escolares que se ha ido integrando dicho beneficio en el sueldo de los preventivos municipales de Mazatlán.

“Esa cuestión le competería al licenciado Jesús Flores de Recursos Humanos, Subdirector Administrativo, creo a lo que el me comenta, se vio lo del asunto, el bono ese va inmiscuido, va integrado creo en el mismo sueldo, para no dársele así suelto se le complementó en el mismo salario, así me lo dio a entender él”, comentó Alfaro Gaxiola.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la denuncia anónima de varios elementos policiacos en días pasados han manifestado su descontento ante la falta del pago de este beneficio económico que se les ha otorgado durante varias administraciones y se les ha dado antes del inicio del ciclo escolar, donde además comentaron que al personal sindicalizado del ayuntamiento les fue otorgado en tiempo y forma y a ellos aún no lo han recibido.

“A lo que el me comentó se le integró en el mismo sueldo” finalizó el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.