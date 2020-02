Brianda I hoy será coronada como reina de los Juegos Florales del Carnaval

Mazatlán, Sinaloa.- La parte cultural del Carnaval Internacional de Mazatlán, “Somos América”, este año será representada por la carismática joven mazatleca Brianda Lizárraga Osuna, quien esta noche recibirá los atributos reales como Reina de los Juegos Florales en un elegante espectáculo inspirado en la pasión de las artes y con la actuación musical del cantante, compositor y productor Pepe Aguilar, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y la Camerata Mazatlán.

Brianda I será coronada por la escritora regiomontana, Minerva Reynosa Álvarez, ganadora del Premio Clemencia Isaura 2020, en el marco de la edición 86 de los Juegos Florales, y ella a su vez le entregará la rosa natural gracias a su poemario, Iremos que te pienso entre las filas y el olfato de un paisaje con borrachos o ahorcados.

Emocionada con el cariño que ha recibido

En entrevista con periódico EL DEBATE, la soberana de las artes comentó que hasta el momento aún no se la cree. Que incluso sus papás y abuelitos están muy emocionados, al igual que ella, quien se dice agradecida por la oportunidad, y sobre todo, por ser parte de la historia del carnaval.

“Cuando decidí inscribirme como candidata me dijeron que por ser hija de quien soy, la gente no me iba querer y mucho menos me iban a dar la oportunidad de participar, pero la inquietud e ilusión aún persistía y lejos de todo lo que pudiera venir, decidí inscribirme y disfrutar esta experiencia. Confieso que hubo momentos en los que lloré, pero de emoción, porque jamás imaginé que tanta gente me apoyara. Incluso, es tanta mi pasión y entrega por la fiesta del carnaval, que cada día estaba ideando cosas”, confesó la hija del líder de la banda MS, Sergio Lizárraga.

La soberana destaca el crecimiento personal que le ha dejado ser parte de esta fiesta que apenas inicia, y reconoce que gracias a esto se dio cuenta que todo es posible cuando se lucha por ello.

Brianda Lizárraga Osuna, reina de los Juegos Florales. Foto: Sergio Pérez/ EL DEBATE

Vestido real

En este importante día, la Reina de los Juegos Florales deslumbrará, además de con su belleza, con la creación del diseñador Édgar Ponce, quien por segundo año es el encargado de vestir a la soberana de la cultura y las artes.

“El vestido de Brianda está inspirado en la creación del universo, en ese ser que es Dios y que ha brindado tantas cosas a la Humanidad. El diseño impactará a todo el público por sus efectos visuales”, comentó Ponce. Añadió que las princesas reales que la acompañarán en su coronación representarán a los guardianes y ángeles, destacando con ello la parte religiosa que hay detrás de este tema.

Édgar Ponce fue el encargado de hacer el vestido de la Reina de los Juegos Florales. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Homenajeadas de oro y plata

En este magno evento se homenajeará a dos bellas representantes de carnavales pasados. Primero está la reina de oro, la guapa dama Cristina Reynaud, Reina de los Juegos Florales de 1970, quien representó hace 50 años a las artes bajo el tema “El mayor espectáculo sobre la tierra”.

Su elección fue a través de votación y la fiesta en aquel año se distinguió por la elegancia. Para la ocasión portó una creación de la diseñadora Delia León, quien en aquellos años era la única que confeccionaba los trajes reales. Su vestido fue blanco, con una enorme cauda.

En este 2020, Cristina recuerda con satisfacción su recorrido las calles de Mazatlán en un fastuoso carro alegórico. También le enorgullece la enorme transformación que ha tenido el Carnaval de Mazatlán con sus espectáculos artísticos y culturales, los que a su vez permite que más personas se interesen por esta celebración.

“Fiestas y tradiciones de México” enmarcó el Carnaval de 1995, año en que la guapa Esmeralda Magaña representó el rostro artístico y poético de la máxima fiesta de los mazatlecos. La bella soberana, que ese año fue la encargada de entregar el Premio de Literatura Clemencia Isaura y la flor natural al poeta laureado, Mario Bojórquez, por su obra, La mujer disuelta, recuerda con emoción el bellísimo vestido que lució en su coronación, inspirado en el Renacimiento, el cual fue confeccionado por Sodelva Ríos.

Para Esmeralda, el ser homenajeada por sus 25 años de reinado será una maravillosa oportunidad de revivir el momento de su coronación, y sobre todo, sentir el cariño y la alegría de los mazatlecos.

Cristina Reynaud celebrará este año su reinado de oro. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Espectáculo de coronación

La pasión será el tema que brillará en la coronación a celebrarse este viernes 21 de febrero en el estadio Teodoro Mariscal. En esta presentación se va a tocar la pasión enfocada al arte.

Se representará a Argentina, con todo lo que significó para ese país Evita Perón. También se evocará a Cuba y sus tradiciones; a México desde los inicios de la Revolución Mexicana y cómo se ha ido transformando a través de sus bailes.

El espectáculo cultural estará a cargo del director orquestador y violinista Francisco Cedillo Blanco, quien dirigirá a Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Ossla) y a la Camerata Mazatlán.

Esmeralda Magaña es la soberana de plata este 2020. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Momento artístico

Después de la coronación de Brianda I, la joven, que desde pequeña asistía a los eventos carnavaleros y que imaginaba con emoción algún día ser parte de este festejo, el público podrá disfrutar la participación del cantante, productor y músico Pepe Aguilar, quien traerá lo mejor de su Aguilar Tour. Se ha dicho que el artista del regional mexicano contará con invitados especiales, entre ellos sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, quienes han seguido con éxito sus pasos.