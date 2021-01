Busca Ayuntamiento de Mazatlán evitar riñas entre porras de futbol

MAzatlán.- El municipio de Mazatlán, Sinaloa, está al pendiente de las situaciones que se viven en los estadios, no solo en el tema de los protocolos de sanidad, sino también en los posibles enfrentamientos que pudieran generar las porras de los equipos de futbol o beisbol.

El alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, comentó, recientemente estuvo presente en el operativo nueva normalidad, para constatar lo que ocurre en los inmuebles donde la ciudadanía acude de manera masiva, entre ellos los recintos deportivos.

“Personalmente me fui al operativo y estuvimos visitando los lugares concurridos, donde afortunadamente no encontramos detalles no tan graves como yo pudiera haberme imaginado”.

En los restaurantes, centros nocturnos y bares, precisó, a los encargados se les pidió de manera rigurosa que en cada mesa se mantuviera un máximo de 6 personas.

Aseguró, en ninguno de los establecimientos que recorrió rebasaba el cupo permitido por las autoridades de salud, para que puedan operar a través de la sana distancia.

Además del aforo, precisó, el personal que labora en dichos negocios cumple con las recomendaciones para evitar una posible propagación de coronavirus como es la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial, además de usar cubrebocas.

Precisamente, mencionó, a partir del pasado viernes, el personal que participa en el dispositivo de vigilancia, comenzó a distribuir cubrebocas entre la ciudadanía, principalmente en los lugares de mayor afluencia.

Dijo, en el caso de la porra del Santos Laguna, que recientemente tuvo altercados en su estancia en el puerto, tuvieron que ser tranquilizados para evitar que se presentara un problema mayor.

Benítez Torres, señaló, en ningún momento se salió de control la presencia de los aficionados del equipo de Torreón, que afortunadamente no se requirió la intervención del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Su presencia en los inmuebles, entre ellos los deportivos, señaló, tiene el objetivo de concientizar a la gente, pues en caso de ir hacia atrás, serán todos lo que se irán, lo cual sería grave que se cierre la ciudad.

En el caso de la Serie del Caribe, donde el sector empresarial pide que los partidos de beisbol se hagan a puerta cerrada, indicó, no está en él tomar dicha decisión, ya que corresponde a la liga el determinar si los partidos son presenciales o no.

El edil, comentó, la administración que preside tiene la solidez necesaria para que los partidos se puedan dar sin que se presente algún problema relacionado con la pandemia.