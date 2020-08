Buscan ejidatarios afectados por construcción del tramo Tepic-Villa Unión diálogo con AMLO; exigen pago justo por sus tierras

Rosario. Ante la falta de respuesta a sus demandas por parte de autoridades federales, campesinos del sur del Estado de Sinaloa afectados en sus predios por la construcción de la autopista tramo Tepic-Villa Unión, desde libramiento tercero en Mazatlán hasta Escuinapa, dijeron, acudirían hasta la Ciudad de México y no se vendrían hasta ser escuchados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Exigen lo justo

Raúl Guzmán uno de los ejidatarios afectados de los que mantienen tomadas las casetas en Rosario comentó que están exigiendo un pago justo por sus tierras, pues nomás se les pagó el derecho de vía cuando se construyó la autopista tramo Tepic-Villa Unión, pero no se les expropió como marca la ley, por lo que tienen entre 11 o 12 años luchando por qué se les pague lo justo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ejidatarios y parceleros que mantienen tomada la caseta de El Rosario, Sinaloa | Foto: Pedro Quintero

Aunque han acudido a la SCT en Sinaloa y Estado de México, Secretaría agraria, todo ha sido pláticas y nada de solución. Al tener ya el avalúo por un perito, dicen solo están esperando la expropiación, por lo que piden a las autoridades les ayuden y se resuelva todo de forma pacífica.

Sin respuesta

El abogado Saúl Lizarraga representante de los ejidatarios y parceleros comentó que se han tocado todas las puertas y en 7 meses que se tienen tomadas las casetas no se han tenido acercamiento de ninguna autoridad.

Recalcó que no es justo que el gobierno después de vender la concesión a un particular el cual está obteniendo grandes ganancias, el campesino solo tenga que estar viendo pasar los carros sin recibir lo justo por sus tierras.

La gente ya está cansada de esperar, pero ellos dicen que no se levantarán hasta que no se tenga un acuerdo o acercamiento con personas allegadas al presidente de la República, señaló el representante de los campesinos.

Temen desalojo

Mencionó también que se sabe que la guardia nacional podría desalojarlos de las casetas, pues se dice que ya está el oficio para que se haga está semana, por lo que pidió al gobernador y gobierno federal no mandar gente armada, pues en este movimiento no hay una sola arma.

"Que manden gente civil que tenga un puesto dentro del gobierno para poder dialogar...como es posible que la guardia nacional venga a defender a un particular"

Ejidatarios y parceleros que mantienen tomada la caseta de El Rosario, Sinaloa | Foto: Pedro Quintero

Piden ayuda a Gobernador de Sinaloa

Aunque no es un problema del estado pide al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel intervenir y apoyar el movimiento de esta parte del pueblo del sur del estado, pues aunque no puede dar solución si les puede abrir las puertas.

Saúl Lizarraga dijo que al tener ya el avalúo del perito si en esta semana el gobernador del estado no les da una respuesta, lo tomarán como que no le interesa esta parte de su pueblo y se formará una comisión para acudir a la ciudad de México a tocar las puertas al presidente de la República. Esto se podría estar llevando a cabo entre martes y miércoles de la semana que entra y subrayó, no se vendrían hasta que los reciban.