Buscan pruebas de control y confianza más flexibles

Mazatlán, sinaloa.- Para que más personas tengan la posibilidad de aprobar los exámenes de control y confianza que se les aplica como requisito para integrar la fuerza policial estatal, se busca que estas pruebas sean más flexibles.

Entrevistado durante un encuentro con autoridades de la UAS y diputados locales, el gobernador Quirino Ordaz Coppel informó que a pesar de que hay interés de la ciudadanía de formar parte de este cuerpo policial, el esquema de los exámenes está siendo demasiado rígido, y solicitó al gabinete de seguridad que realice una propuesta con el objetivo de tener un sistema equilibrado y con buenos policías.

El gobernador del estado solicitó al gabinete de seguridad que elaborara propuestas al respecto. FOTO: El Debate

Mejoras

El Ejecutivo estatal destacó que solamente el 10 por ciento de las personas que aplican para ocupar un puesto en la Policía Estatal logran ingresar, por lo que es necesario encontrar un punto intermedio, analizar a fondo la situación e identificar el motivo del porqué muchos de ellos no califican. “Hay directrices que marca la federación, pero no nos podemos atar a lo que diga la federación nada más, tenemos que establecer y ver la realidad que tenemos en cada entidad federativa. Tienes que buscar un punto intermedio, algo está pasando y no está pasando bien porque muchos no están calificando, entonces ¿quién está revisando esos exámenes?”.

Durante un encuentro de fin de año al que fue invitado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Quirino Ordaz recibió un reconocimiento por parte del rector Juan Eulogio Guerra Liera, quien agradeció la disposición y el compromiso que ha habido por parte del gobierno estatal hacia la Casa Rosalina, al igual que se reconoció a la actual legislatura del Congreso del Estado por el apoyo brindado a la UAS.