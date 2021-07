Buscan solución al caos vehicular por camiones charteros en Mazatlán

Sinaloa.- Para analizar la problemática vial que generan los camiones charteros en las áreas de mayor afluencia turística del puerto de Mazatlán, Sinaloa, autoridades del Gobierno Municipal y representantes del sector hotelero se reunieron la mañana de este sábado.

Buscan de manera conjunta crear acuerdos y una solución al caos vehicular. El encuentro fue encabezado por Juan Ramón Alfaro Gaxiola, secretario de Seguridad Pública Municipal; Jesús Antonio Estrada Díaz, sudirector de Tránsito Municipal; y Luis Eusebio Terán Tirado, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca municipal.

A la reunión asistieron representantes de las dos asociaciones de hoteles que existen en Mazatlán, quienes reconocieron que tanto en Olas Altas, avenida Del Mar y avenida Camarón Sábalo, es frecuente el congestionamiento vial que provocan las unidades turísticas.

Hoy nos sentamos con representantes de los hoteleros de aquí de Mazatlán. Se llegaron a varios acuerdos buenos”, expresó Alfaro Gaxiola.

“Estamos haciendo llegar un informe a los hoteleros para que a los camiones charteros que llegan, les hagan ellos el aviso de qué es lo que pueden hacer y qué no. Tienen permitido llegar al hotel, bajar al turista, no tardarse más de media hora e irse a estacionar donde ellos tienen que estacionarse para que no nos generen caos vehicular”.

Por su parte, Julio Birrueta, director de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, dijo que atender esta problemática posicionará a Mazatlán en el nivel de otros destinos que no sufren con esta situación, lo que traerá un mayor beneficio a la actividad.

"Es un avance muy importante para poder dar una solución a la situación que se ha manifestado a través del Alcalde y sus funcionarios, de dar más fluidez a la zona turística en lo que es el tráfico vehicular, porque ya nos posiciona con otro tipo de destino que no tienen ese tipo de problemas, de eso estamos los hoteleros de acuerdo, porque es en beneficio del mismo turismo", añadió.

Entre los acuerdos, destaca la coordinación y comunicación que ambas partes seguirán teniendo para atender cualquier otro asunto que se presente y afecte las zonas turísticas de Mazatlán, en donde la temporada vacacional de verano está con buenos números de visitantes.

