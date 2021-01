Buscará Martín Heredia la alcaldía de Mazatlán por Movimiento Ciudadano

Mazatlán.- Martin Heredia anunció que va por la presidencia municipal de Mazatlán por el Partido Movimiento Ciudadano (PC) en las próximas elecciones.

El aún panista, ya que todavía no presenta su renuncia a Acción Nacional (PAN) a quien dice que le debe mucho.

Pero no está de acuerdo con la alianza que hizo con el PRI "conozco las entrañas del tricolor y no me gusta", por ello "acepto la invitación de Movimiento Ciudadano ", recalcó Heredia.

Asegura que participa porque va ganar. Dice que es la mejor opción para trabajar junto a los ciudadanos .

Mazatlán está sucio, muy abandonado, los recursos se han concentran en la zona turística y olvidan colonias y zona rural.

Añadió que va desde cero, no está en las encuestas pero se va levantar y ganar. En los próximos días va presentar su renuncia al Partido Acción Nacional.