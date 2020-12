CIP Playa Espíritu en Escuinapa no está “muerto”, Gobierno de México replantea proyecto

Escuinapa.- Emmett Soto Grave, presidente municipal de Escuinapa con gran beneplácito informó que el Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu no ha muerto y este proyecto será retomado por el Gobierno Federal para detonar en la zona sur de Sinaloa, un turismo de naturaleza.

El mandatario municipal comentó que se le ha informado que no existe interés por parte de la iniciativa privada el adquirir este proyecto, por lo que autoridades federales, ya han cambiado su perspectiva sobre el CIP Playa Espíritu, y han replanteado la posibilidad de invertir recurso para crear un complejo que promueva las bellezas naturales que existen en la zona costera de Escuinapa, Sinaloa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Hay una buena noticia que el día de ayer (miércoles) yo lo platicaba con el Químico (Guillermo Benítez) de que Fonatur no está muerto todavía, tengo entendido que hay un replanteamiento para Playa Espíritu. Obviamente sin que sea competencia para Mazatlán. Se está trabajando en un proyecto para que el CIP no muera y sea un desarrollo turístico sustentable de naturaleza, así que aún no se ha dado la última palabra”, expresó con agrado el mandatario municipal.

El CIP Playa Espíritu es un proyecto que fue propuesto por el gobierno de Felipe Calderón en 2009, prometía ser el detonante turístico que impulsaría el desarrollo del sur de Sinaloa, al crear un complejo turístico que prometía miles de empleos en la región.

A diez años de Playa Espíritu se mantiene paralizado este proyecto, ya que el actual presidente de la república Andrés Manuel López Obrador después de visitar y analizar su desarrollo, informó durante una conferencia mañanera que fue un proyecto en el que imperó la corrupción y que la zona en la que se había invertido estaba refundido en un lugar en el que ni aeropuerto hay.

A varios meses de mantener en subasta este complejo de playa en el que hay un hotel construido, una zona de malecón e infraestructura de agua potable y drenaje, no hay ninguna oferta por parte de la iniciativa privada, por lo que ha surgido este planteamiento de poder invertir recurso federal para crear un turismo de naturaleza.

Se mantiene en análisis cobro de impuestos a Fontur

El presidente municipal dijo que actualmente el Municipio ya ha tenido acercamiento con el delegado de Fonatur, Eduardo Bazua, quien presentó documentación que se mantiene en análisis por el departamento de Cobranza y dependiendo de los resultados se tomarán los acuerdos de pagos.

“Es un adeudo que Fonatur tiene de muchos años y el municipio requiere recursos, pero hay que llegar a un buen acuerdo y más con esta buena noticia que hay un replanteamiento para Playa Espíritu, lo que suena sumamente interesantísimo para Escuinapa”, señaló.

El presidente municipal dijo que el proyecto de Playa Espíritu no fue favorecido en el presupuesto federal para 2021, pero que lo más importante es que hay un replanteamiento de impulsar y ejercer que buscaría un turismo de naturaleza.