CME espera notificación del Teesin sobre denuncia del PRI contra Químico Benítez

Sinaloa.- La presidenta del Consejo Municipal Electoral (CME) en Mazatlán, Sofía Solángel Soto Leyva, resaltó que hasta ahora el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin), no les ha notificado de manera oficial sobre la resolución de la denuncia que interpuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI), contra Luis Guillermo Benítez Torres.

Pero, "seguí la sección y conozco la resolución", donde el Teesin revoca la queja al Consejo Municipal Electoral, para que se revisé a fondo, indicó la funcionaria. No obstante, habrá que esperar que llegue la resolución al CME, para ver qué es lo que realmente pide la autoridad electoral.

La funcionaria resaltó que seguro llegará la notificación este lunes 19 y de inmediato se actuara. Soto, reiteró que al recibir la denuncia del PRI, por presuntos actos anticipados de campaña por parte de Luis Guillermo Benítez Torres, quien siendo aspirante tuvo reunión con grupo de músicos.

La presidenta dijo que para que se hable de actos anticipados de campaña debe haber tres elementos: personal, temporal y subjetivo.

En el caso de Benítez Torres, se cumplieron dos de los tres elementos. Detalló que la persona que es el aspirante, cumple con el primer elemento. El temporal se cumplió porque estaban en intercampaña.

No obstante el último elemento que es determinante no ocurrió ya que la persona no hizo un llamado expreso al voto. Tampoco una invitación a participar en el proceso electoral.

Al cumplirse los tres elementos y más significativo, se desecho la queja, abundó la presidenta del Consejo Municipal Electoral. Dejó claro que el proceder se desarrollo apegado a lo marca la Ley Electoral. Pero, aún así los partidos demandantes tienen la opción pueden impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral Estatal de Sinaloa, como se hizo en este caso.

Sofia Soto Leyva, reiteró que está a la espera de que el Teesin le de la resolución para actuar de inmediato.