Cabildo aprueba que El Rosario sea aval por más de 5 mdp de Jumapars

Sinaloa.- Con el objetivo de efectuar un convenio de pago con la Comisión Federal de Electricidad, el cabildo aprobó que el municipio figure como aval de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario (Jumapars), por un adeudo de 5 millones 224 mil 515 pesos, que se han acumulado durante los meses de pandemia, en donde los usuarios se rehúsan a efectuar el pago del servicio que se les brinda.

Los integrantes de cabildo votaron por unanimidad para que el Ayuntamiento de El Rosario sea el aval de Jumapars, ya que CFE está solicitando este requisito para conveniar este adeudo que se ha acumulado en este año en el que ha permanecido la emergencia sanitaria por Covid-19.

“A raíz de la pandemia la gente no ha pagado el agua potable, lo que ha hecho que la junta tenga un adeudo ante la CFE, se ordenó por parte del Gobierno Federal, no cortarle el agua a las juntas, pero no hubo ningún rescate financiero y la deuda se fue acumulando en este año, asciende a 5 millones 224 mil 515 pesos, incluso en un estudio que hicimos se ve que el coeficiente ha bajado en 2.5 por el desplome de la recaudación”, explicó durante la sesión a los regidores Pineda Domínguez.

Lamentó que el Congreso del Estado de Sinaloa ha hecho pronunciamientos dirigidos a la ciudadanía de que no se les puede cortar el agua, aunque no paguen, pero eso a la junta no les ayuda en nada, porque los recibos mes con mes siguen llegando y se tienen que pagar.

Dijo que de manera constante le han pedido a la ciudadanía que adquiera conciencia y acuda a efectuar el pago, pero sigue la baja recaudación.

Pineda Domínguez advirtió que el municipio corre el riesgo de que se suspenda el servicio del agua potable, ya que la CFE puede cortar la luz a sus sistemas de bombeo y esto será responsabilidad de los usuarios que se rehúsan a cumplir con el pago del servicio de agua potable que reciben en sus hogares.

“Lamentablemente no vemos que el Congreso del Estado haya anunciado un programa de rescate financiero para las juntas, con excepción de Mazatlán, Culiacán y Mochis que presentan finanzas estables, el resto de las juntas registran serios problemas financieros para garantizar su operatividad”, enfatizó.

Después de varios minutos de análisis y explicaciones del mandatario, los ediles votaron a favor de la propuesta emitida por el mandatario municipal, de que el municipio fungirá como aval respaldando a Jumapars, con el objetivo de que siga operando y brindando sus servicios a los rosarenses.