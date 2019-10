Cabildo aprueba que el municipio se endeude con 12 mdp

Escuinapa.- Por mayoría de los ediles morenistas el cabildo aprobó que Escuinapa adquiera un préstamo de 12 millones de pesos, aun plazo de pago de 10 años, para la adquisición de maquinaria que permita mejorar los servicios públicos a la población.

Durante la sesión ordinaria de cabildo número 23 realizada la tarde del lunes, se realizó la aprobación de la solicitud de endeudamiento hecha por el alcalde, Emmett Soto Grave.

Con siete votos a favor en su mayoría con los ediles de Morena, dos en contra de la fracción priista y la abstención de la sindica procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez, se realizó la aprobación de este endeudamiento que se obtendrá con Banobras en las próximas semanas, después de que esta aprobación pase al Congreso del Estado para su análisis.

“Del cielo no nos va a caer nada y tenemos que ser realistas, menos con la dinámica que llevamos de tiempo atrás y como está la situación financiera en el país, yo no le llamaría endeudar al municipio, le diría invertir en maquinaria para obras para sus pobladores, Escuinapa tiene alrededor de 70 mil habitantes y solamente tenemos una góndola vieja, una pipa con capacidad de 5 mil litros que también es muy antigua para un municipio que tiene tantos problemas de agua potable, una motoconformadora que se le caen las cuchillas y una grúa en mal estado de ahí en fuera no tenemos mayor maquinaria”, justificó Soto Grave ante los ediles.

Dijo que el año pasado se gastó un millón 500 mil pesos en una retroexcavadora y en una motoconformadora que están desvieladas, recurso que se aplicó en maquinaría de segunda mano y la cual ya no funciona, este caso amerita una investigación.

Cabildo de Escuinapa. Foto EL DEBATE

“Con expedientes de 2016 a 2019 se gasta entre 500 a 600 mil pesos en renta de maquinaria para los trabajos que el municipio necesita. El pueblo requiere de tener maquinaria para una mejor recolección de basura, grúas para la reparación de luminarias y tener equipamiento para obras de limpieza y preventivas”, añadió.

Mencionó que afortunadamente el municipio fue sujeto a un análisis financiero, logrando la aprobación de crédito por 12 millones, recurso que permitirá adquirir: Una motoconformadora, una bulldozer D6, una grúa, un camión recolector de basura, una pipa y un camión de volteo.

Añadió que después de este endeudamiento, el municipio tiene el compromiso de reforzar las acciones para la adquisición de recursos propios con el cobro del impuesto predial, que se ha mantenido muy bajo.

La regidora del PRI, Lizbeth Medina Tiznado fue la única que cuestionó la poca información brindada para este endeudamiento, por lo que solicitó la presencia de la tesorera, Ileana Margarita Barrón Aguilar, para que les brindará un estatus financiero del municipio y si se estaba en condiciones de adquirir este endeudamiento, pero su petición le fue negada.

Fue el secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán quien les proporcionó la información, asegurando que el municipio sí estaba en condiciones de adquirir este préstamo de 12 millones, que las tasas de interés será a un bajo costo y será a un plazo de 10 años.

Santos de Jesús Gómez, regidor del PRI en entrevista dijo que su voto fue en contra porque la información que les fue proporcionada esta poco clara, al no saber cómo está financieramente el municipio, no se les proporcionó el costos de las unidades, los modelos y sería aprobar al aire y sin un sustento.