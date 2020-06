Cabildo escuinapense ha postergado sesiones por pandemia de Covi-19

Escuinapa.- La Secretaría del Ayuntamiento de Escuinapa ha postergado las sesiones de cabildo desde el inicio de la pandemia de Covi-19, ya que más del 50 por ciento de los ediles, son adultos mayores, otros permanecen enfermos y otra más labora en zonas de alto riesgo de contagios, por lo que se analiza el poder realizarlas de manera virtual.

Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento dijo que de momento las sesiones de cabildo han podido ser postergadas, ya que no se ha registrado ningún tema relevante que tenga que ser aprobado para el bienestar del municipio.

“Ahorita no es una obligación realizar sesiones de cabildo, el Congreso ya mandó iniciativas para hacer las sesiones virtuales, porque no podemos juntarnos para sesionar. Ya que una regidora es enfermera que trabaja en el frente de la enfermedad, la sindica procuradora tiene más de cuatro meses que no viene a trabajar porque tiene problemas respiratorios y tres regidores mayores de 60 años, no podemos arriesgarlos”, expresó Acosta Alemán.

Dijo que la idea es postergar las sesiones, ya que los integrantes de cabildo no cuentan con la experiencia del uso de la tecnología para efectuar reuniones virtuales y presenciales es imposible realizarlas, ya que no se contaría con el quórum legal que se requiere para sesionar.

Estamos analizando la posibilidad de hacer sesiones virtuales, porque el 50 por ciento de mi cabildo no sabe manejar la tecnología, por lo que hemos suspendido las sesiones de cabildo desde que inicio la pandemia

Lo que realizará la Secretaría del Ayuntamiento en los próximos días es efectuar un acuerdo para seguir postergando las sesiones de cabildo, ante el aumento masivo de casos de Coronavirus en el municipio.

Acosta Alemán mencionó que hasta ahorita no ha salido un tema urgente que tengan que analizar y aprobar, pero es muy probable que tengan que sesionar este mes, para tocar el tema de un terreno para la construcción del banco del Bienestar.

Te puede interesar

Inician auditoria para fiscalizar administración de ex gerente de Jumapae

Las clausuras de negocios seguirán hasta el fin de emergencia en Escuinapa

Cinco enfermeras son contagiadas de Coronavirus en Escuinapa