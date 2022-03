Cabildo niega el uso de la voz a integrantes del nuevo sindicato del Ayuntamiento de Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- Mostrando un desconocimiento total de los procedimientos a seguir durante una sesión de cabildo, se negó el uso de la voz a integrantes del nuevo sindicato Francisco Aguilar López, quienes buscaban un acercamiento con la máxima autoridad del municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Fue durante la sesión ordinaria de cabildo número 9, en asuntos generales que los integrantes del nuevo sindicato, solicitaron el apoyo al regidor del Partido del Trabajo, Gabriel Astorga Ceja para que a través de su gestión se propusiera al pleno ser considerados en la sesión y darles el uso de la voz para realizar algunos planteamientos relacionados a este organismo sindical.

“Ellos me pidieron que si se les daba el espacio para poder platicar algunas situaciones, obviamente que son ellos los que saben que quieren plantearnos, yo la desconozco. La verdad no sé si sea así el procedimiento o no, les dije que los iba a considerar”, expresó de manera titubeante el regidor del PT.

Al hacer el planteamiento, el pleno en general se mostro con total desconocimiento a los procedimientos que se siguen durante una sesión de cabildo, cuando una o varias personas hacen la solicitud para intervenir y plantear algún un problema o solicitud.

Asesorada por Luis Alfonso Torres Medina, secretario del Ayuntamiento y José Antonio Prado Zarate, sindico procurador; Blanca estela García Sánchez, presidenta municipal negó el uso de la voz a las líderes sindicales que se presentaron ante cabildo.

“Buscando no caer en una ilegalidad, les podemos dar la atención de manera particular, con el secretario del Ayuntamiento, para que él los atienda en conjunto con el síndico procurador”, puntualizó la alcaldesa.

Finalmente los líderes sindicales se retiraron del lugar, en espera de que llegue el día y la hora en la que serán citados para reunirse con sus autoridades municipales.

De manera extraoficial trascendió que el planteamiento que buscaban exponer los líderes sindicales era la falta de cumplimiento a sus prestaciones laborales, por parte de la autoridad municipal.