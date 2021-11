Cabildo no accede a revocar poderes y otorgar poder a representantes legales de Comuna de Escuinapa

Escuinapa.- Momentos de tensión y extensas discusiones se suscitaron durante la sesión de cabildo ordinaria número dos, cuando en asuntos generales José Antonio Prado Zarate, síndico procurador hizo la solicitud de revocación de poderes al despacho de abogados externos y la aprobación de los representantes legales de la Comuna, que estarían a su cargo. Propuesta que fue refutada por Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal y regidores.

“Estoy solicitando la revocación de poderes de la administración pasada y poner a su consideración el otorgarle los poderes legales a nuestro abogados que van a defender al municipio que van a llevar todos los procesos legales que sean necesarios para salvaguardar los bienes y servicios de nuestro municipio. Ya que se nos vienen una gran situaciones legales por demandas laborales y es importante que nos apoyen de inmediato”, planteó Prado Zárate.

Dijo que un despacho de abogados generalmente triangular el trabajo y tiene a sus gentes trabajando, reciben pagos de hasta 40 mil pesos, eso se le pagaba al anterior que no cumplió de una manera profesional.

“Por ello les pido el poder para Cesar Augusto Corona Rocha, quien ya tiene la jefatura del despacho por cuarto año consecutivo debido a su comprometido por Escuinapa, el tampoco es escuinapenses, pero tiene cuatro años viviendo aquí y fue de los pocos que no pudo ser comprado por la administración pasada, por eso está aquí conmigo y por eso a él le confiero la gran y más importante encargado de mi despacho, pero también les pido el poder para Adolfo Medina Castillo, y también tenemos un corresponsal en Mazatlán, dada la situación del municipio necesitamos las competencias y capacidades sin triangular con despachos onerosos”, enfatizó.

Prado Zarate dijo durante su participación que es importante que los integrantes de cabildo tomen conciencia de qué le conviene al municipio, tener y fortalecer el despacho del síndico procurador o seguir contratando despachos onerosísimos, que no atienden los reclamos, ni de manera profesional, ni comprometida.

La presidenta municipal rechazó la propuesta hecha por el síndico, e invitó a los regidores a valorar esta solicitud, ya que es un tema que se tiene que analizar para no caer en una ilegalidad.

“A mí no me dieron los currículos de los abogados, decirles que este tema debemos cuidarlo porque cada departamento está presupuestado, hay que esperar, usted como síndico no puede darle el cargo, esto se tiene que platicar y consensuar, es el secretario el que me puede apoyar en este tema, porque claramente dijo usted de un despacho que se le estaba pagando y ese despacho lo contrató sindicatura. Es el mismo despacho que llevaba el tema de Jumapae el cual se le estaba pagando una cantidad y no resolvió nada”, indicó la presidenta municipal.

Luis Alfonso Torres Medina, secretario del Ayuntamiento solamente en carácter informativo explicó a regidores la solicitud del síndico: Cesar Augusto Corona Rocha es parte de la estructura del ayuntamiento y él ya tiene poder y está vigente.

“Es cierto que tenemos un contrato de prestadores de servicios de abogados que está vigente, no podemos revocarles los poderes sin no tener la terminación de los contratos, nos llegó la información y estamos solicitando la comparecencia de todos y cada uno de los asuntos jurídicos que existen, para saber el estado que guardan, el comportamiento que tienen, las estrategias jurídicas a implementar, los términos procesales que se tiene que atender y renovar. Es muy importante pero no les recomendaría tomar un acuerdo sin tener los antecedentes. Porque lo segundo es hacer el otorgamiento de poderes y lo primero es la anulación del contrato; no podemos hacer lo segundo sin hacer lo primero”, recomendó el secretario del ayuntamiento.

Tras hora y media de discutir el punto y a propuesta de la regidora de Movimiento Ciudadano de llevar el tema a sesión extraordinaria para permitir poder analizar con mayor detalle que les permita tomar la mejor decisión sin afectar al municipio, ya que en este tema se invierte buena cantidad de recursos públicos.