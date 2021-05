“Cada día crece la ola Naranja en Mazatlán”: Martín Heredia

Sinaloa.- El candidato a la alcaldía de Mazatlán por el partido Movimiento Ciudadano, Martín Heredia Lizárraga, aseguró que ya empató a sus contrincantes, Fernando Pucheta, de la alianza, PRI, PAN y PRD; además del candidato de la alianza Morena-PAS, Luis Guillermo Benítez.

Dice que en su recorrer por Mazatlán se ha percatado de las necesidades que tiene cada colonia.

¿Cómo lo ha recibido la gente?

Nosotros cuidamos la distancia a cada lugar que visitamos. Hacemos recorridos de hasta seis horas al día. Esto me permite tener un diagnóstico de las necesidades que tiene cada colonia. Las condiciones de vida son muy desiguales.

Desde mi punto de vista, Mazatlán es la tierra más generosa. Mazatlán es donde menos dinero gana la gente y no debemos seguir en esa misma dinámica. Hace falta un elemento, ese es el gobierno local.

¿Cuáles son sus propuestas para Mazatlán?

Mi gobierno se basará en tres ejes: un gobierno abierto, con organización social y desarrollo integral. Debe de haber transparencia social, con rendición de cuentas. Otra de las cosas a las que se les debe de poner mayor énfasis es al buen trato ciudadano, que se sienta en confianza. En Mazatlán hace falta alguien que nos organice, y eso es tarea del presidente. Si el presidente municipal sigue pensando que lo padre de esta presidencia es ir a ver el carnaval en primer fila, estamos mal, porque esto es algo serio.

¿Cómo le ayuda haber sido secretario de la Comisión de Presupuesto?

Cuando fui secretario de la Comisión de Presupuesto tuve que capacitarme. Me puse a estudiar una maestría en administración pública porque no sabía de muchos temas. Empecé a aplicarme, así fui formando mi experiencia, y esa esto me permitió ser vicepresidente de la mesa.

Este mundo en el presupuesto de este país es un tema de tiburones, es un tema de gente preparada que tienes que saber y que se maneja en unos cuantos, quienes no lo entienden pasan de noche, por eso hay diputados que van y vienen y no tienen ni para hacer una banqueta.

Entonces, yo sé dónde está el dinero y dónde están los programas transversales, y todo el dinero que se va al subejercicio porque no hay un programa de obra o de donde están los subejercicios.

Necesitas conocer ese mundo y yo lo conozco, yo sé que al municipio de Mazatlán, en el tema de infraestructura y obra pública, y en atención a grupos vulnerables, le irían increíbles conmigo, porque si sé cómo llegar y como tener acceso a esos fondos públicos que están disponibles por mi experiencia en el área.

“Creo en un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y que sea facilitador, que evite los cuellos de botella en la tramitología. Quiero que la gente deje de ver como algo normal a la ciudad llena de basura. Urge atender este tema y a los más necesitados.”