Calibre 50 y Banda Carnaval jugarán béisbol por Corazón Eterno

Mazatlán, Sinaloa.- El Grupo Calibre 50, la banda Carnaval y los integrantes de Los Venados de Mazatlán se suman a una noble causa del DIF de Mazatlán serán parte del evento Juego de Beisbol de Corazón Eterno, el cual tendrá lugar el 8 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Teodoro Mariscal, el costo del boleto es de 50 pesos. Así lo anunciaron en rueda de prensa la mañana de esté martes. Se espera la asistencia de más de 20 mil personas.

Juego con causa.

Los integrantes de ambas agrupaciones musicales se dijeron emocionados de poder apoyar la noble causa, ya que lo recabado será para donarlo el proyecto Corazón eterno, se necesita comprar aparatos, aires acondicionados entre otras cuestiones de necesidades básicas de salud para las personas mayores, los integrantes de las bandas no cobrarán por su participación.

Músicos de Calibre 50 que durante 10 años no se han presentado en Mazatlán es gratificante ahora hacerlo con un evento que busca apoyar. “Es bueno hace este tipo de dinámicas, no lo habías hecho porque no nos había tocado, tenemos 10 años con el grupo y no nos habíamos presentado en nuestra tierra, de aquí somos y somos promotores turísticos del Estado, hacer esté tipo de dinámicas nos deja descubierta la parte humana que tenemos”, externó Edén Muñoz, líder de Calibre 50.

Quien dijo que estaban en desventaja sobre el juego, por el profesionalismo de Venados, pero empezaran el entrenamiento para hacer un buen desempeño, e invitan a los Venados a que cantan durante la presentación que tendrán, ya que aparte de jugar, ofrecerán un show, cantarán gran parte de sus éxitos.

Integrantes de Calibre 50. Foto: Paul Felfody/EL DEBATE

“Estamos felices y contentos muchas de las cosas que han pasado con nuestro proyecto se lo debemos al puerto, en este caso que vivo 17 años aquí, tengo el corazón mazatleco, creo que le debemos al municipio, la parte social, como agrupación creo que una buena dinámica estar en el puerto y cantarle a nuestra gente, a pesar de que no va hacer una presentación como tal, pero la vamos a pasar padre y tenemos la oportunidad de ayudar”, dijo Eden Muñoz.

De parte de Los Venados Juan José Pacho agradeció que los inviten a ser parte de esta noble causa, para ellos es gratificante unirse a los gruperos para hacer un sueño realidad, y poder ayudar a la comunidad, expresan que desean que se vendan todos los boletos. Comparten que hace 11 años se hizo el primer juego a beneficio, en aquellas ocasión no se tenía tanta expectativa, pero ahora afirma es un evento probado y exitoso.

Foto: Maribel Arredondo/EL DEBATE

Agradecen que las agrupaciones de música sinaloeses que se unan. Los invitan a que rompan el record de asistencia que puso la Banda MS de 12 mil personas y que ellos logren que entren al estado más de 20 mil personas. No descartan más adelante hacer más eventos de esta magnitud.

Autoridades

En rueda de prensa estuvieron presentes el director del DIF, Roberto Rodríguez, quien resaltó; “Me decía Eden que tienen 10 años de no tocar en Mazatlán, por circunstancias ajenas a su persona, a mi me pone orgulloso que ahora toquen, la voluntad de sumarse al proyecto es importante, porque van a cerrar el broche de oro del proyecto Corazón eterno”, externó el director del DIF de Mazatlán.

Por su parte la presidenta del DIF Municipal Gabriel Peña Chico, indicó que es un evento al que le tienen mucha fe, se dijo contente de de que se sumen integrantes de Los Venados y de la Banda Carnaval y Calibre 50.