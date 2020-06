Calla autoridad ante versiones de agente de Tránsito fallecido

Mazatlán, Sinaloa.- Esta mañana empezó a circular por las redes sociales el fallecimiento de un elemento en activo de la Policía de Tránsito Municipal, quien lamentablemente perdió la vida estando internado en el Hospital General de Mazatlán.

Desde el pasado día sábado se había dado la información que por la noche había sido trasladado de emergencia a dicho nosocomio.

No es el primer caso que es dado a conocer en las redes sociales de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que mueren ante esta pandemia de Covid-19, la semana pasada también circuló que un elemento activo de la Policía Municipal falleció por este virus.

Ante esta situación se ha buscado al secretario de Seguridad Pública, Federico Rivas Váldes, a través de su encargada de prensa sin tener respuesta alguna a favor, sólo comentan que esos temas se verán con el secretario del ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, quien a su vez evada esos cuestionamientos y argumenta que esos temas se ven con la Secretaría de Salud.

Es tan grande el temor de los elementos que diariamente salen a laborar en turnos de 12 horas al no estar enterados que si el compañero de turno con el que salen a trabajar pueda tener dicho virus.

Se habla de que hay varios elementos contagiados y son los mismo preventivos los que dan a conocer esa información de manera anónima, pero la cantidad exacta no se sabe, sólo comentan que los mandan a descansar a sus casas y otros los mandan al Hospital General entre los casos que se tiene conocimiento.

Hay casos que elementos han pasado aislados en sus propias casas y han podido salir adelante con reposo y las medidas de prevención necesarias.

Aquí lo que llama la atención es el porque ocultar la información real de cuantos elementos están o estuvieron contagiados y cuántos han fallecido por este virus, no se han solicitado nombres por que así lo marca la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), las cuales mencionan que no se puede divulgar la identidad de los titulares sospechosos o afectados por Covid-19, evitando la obtención y tratamiento de información y datos personales que resulten innecesarios, así mismo el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), menciona que los datos personales concernientes al estado de salud de las personas vinculados con el tratamiento médico que reciben en las instancias de salud en los casos de Covid-19, no pueden divulgarse asociados al nombre del paciente o información que los haga identificables, sólo lo que se pide es una cantidad.

