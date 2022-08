Calla el alcalde "Químico" Benítez ante los supuestos infiltrados del PAS a Morena

Mazatlán, Sinaloa.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres no quiso opinar sobre la declaración de Rocha dónde acusó al PAS de infiltrar delegados en las elecciones internas de Morena.

"No voy a opinar, yo apoyo a mi gobernador por encima de todo, el sabe lo que tiene que hacer y lo hace muy bien", sostuvo el presidente.

Ante el nombramiento de Fernando Pucheta cómo sub secretario de turismo, reveló que le marcó por teléfono para felicitarlo.

"Fernando y yo somos amigos, siempre hemos sido amigos, somos adversarios en la política pero somos amigos", expresó el Químico.

Benítez Torres adelantó que trabajarán de manera conjunta para impulsar el turismo de Mazatlán.

Respecto a la demanda que tiene Pucheta dijo: Yo no se, no depende de mí, depende de lo jurídico del ayuntamiento. Aquí no son cosas personales son jurídicas de la ciudad, personal no hay nada".

Benítez Torres no duró ni dos minutos en entrevista con los medios de comunicación, se metió a su oficina con el argumento que tenía agenda.