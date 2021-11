Camino a La Ciénega de Escuinapa es rehabilitado al ser afectado por el huracán Pamela

Escuinapa, Sinaloa.- A pocas horas de haber tomado las riendas de la administración municipal, Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal da respuestas a los habitantes de la comunidad de La Ciénega, quienes solicitarán la rehabilitación del camino que conecta a su poblado ubicado en la zona serrana del municipio que permanecía incomunicado y sin energía eléctrica.

Toribio Becerra Padilla, comisario de La Ciénega acompañado de un grupo de habitantes buscaron el acercamiento con la presidenta municipal, para plantearle la urgencia de rehabilitar el camino a su comunidad que es de terracería y que desde el paso del huracán Pamela permanecía en muy malas condiciones.

La comunidad permanece también sin energía eléctrica al verse dañado un transformador, pero desde el pasado 13 de octubre el personal de CFE no ha podido ingresar a la comunidad para reparar este desperfecto en su red.

“El camino está intransitable, lo destruyeron las lluvias del Huracán, se hicieron canales y las alcantarillas no sirven, no hay paso, el camino no servía desde el entronque, una maquina de la Comisión Federal de Electricidad reparó solo 5 kilómetros, pero de ahí en adelante no se puede pasar,” explicó el comisario.

La alcaldesa se comprometió con los habitantes de este poblado enclavado en la zona serrana de Escuinapa, a canalizar los recursos necesarios para atender este problema que impedía tener un buen acceso para abastecerse de las necesidades elementales para sus pobladores.

Con el apoyo de la Dirección de Obras Públicas se realizó este martes 2 de noviembre la rehabilitación del camino a La Ciénega, y para poder efectuar estas acciones fue necesario canalizar maquinaria pesada para rellenar y compactar las zonas afectadas con el paso del huracán Pamela.