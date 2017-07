Caminos de Villa Unión no cuentan con vigilancia

Villa Unión, Mazatlán.- Sin vigilancia policiaca se encuentra la comunidad de Villa Unión tras el asesinato de 17 presuntos sicarios en un enfrentamiento con la Policía, ocurrido hace más de 48 horas.

En las carreteras que dan a la zona donde se suscitó el atentado tampoco se mantienen operativos para revisar las unidades que transitan por la rúa.

Abandonado

Miguel Ramírez vive por la calle Francisco I. Madero. Cuenta que él está cerca de la carretera que va a La Amapa y que no ha visto que ninguna autoridad municipal ni elementos militares circulen por la vía mencionada. Dijo que solamente el día que ocurrió la balacera observó que algunas patrullas pasaban por el lugar, pero los agentes policiacos no han regresado.

Añadió que ni en la colonia vive se han visto vigilancia, pero resaltó que eso es normal ya que nunca acuden los policías, y si alguien los llama, tardan en atender la denuncia.

Miguel cuenta que algunas personas han acudido a la zona donde ocurrió el atentado y que han encontrado varios casquillos percutidos, los cuales quedaron regados por la zona. Le platicaron que se ven manchas de sangre donde quedaron sin vida los sujetos muertos a balazos, pero algunas personas han exagerado y dicen que hasta pedazos de cráneo fueron hallados en el lugar.

Sin patrullaje

Al realizar un recorrido por la zona comercial del municipio de Villa Unión, los vendedores ambulantes señalaron que sí se enteraron de la balacera, pero que el sábado en el transcurso del día ni el domingo se observaron elementos policíacos recorriendo la zona como anteriormente lo hacían.

También mencionaron que siempre se miraba la patrulla realizar rondines a un lado del mercado o por la plazuela, pero tiene dos días que ni policías ni militares recorren las calles.

Otro de los puntos que resaltaron es que los domingos mandan a un agente de tránsito para que agilice el tráfico en la zona y que los carros no se estacionen en cualquier lugar, pero ayer no acudió el agente. Consideran muy extraño que tras los hechos violentos no manden más vigilancia a la zona.

Antecedentes

El viernes en la noche, en la sindicatura de Villa Unión, fueron asesinadas a balazos dos personas en ese lugar. Luego, los presuntos sicarios se dieron a la fuga, pero se encontraron con elementos policiacos, los cuales realizaban patrullaje por la zona, y fue cuando inició la balacera.

Posteriormente, la persecución continuó por la carretera que conduce a la comunidad de La Amapa. Luego los sicarios tomaron la carretera que va a la comunidad de Aguaje de Costilla, hasta que la persecución culminó con la muerte de 17 presuntos sicarios y cinco policías heridos.