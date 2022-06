Campaña de cirugías gratuitas en Mazatlán devuelve la esperanza de mejorar su visión

Mazatlán, Sinaloa.- Elizabeth González Ortiz, de 72 años, de la comunidad de Chupadero, Concordia, vino a Mazatlán para beneficiarse con la campaña de cirugías gratuitas.

Le emociona recuperar su visión tras ser intervenida en esta campaña.

Durante el arranque de la valoración médica de las personas a intervenir, el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres resaltó que la vista es uno de los sentidos más importantes, de ahí la importancia apoyar a las familias que menos tienen.

Indicó que en su caso, se ha caído por no ver bien. “No me la he operado (la vista) porque el DIF no me da cita”, bromeó el munícipe ante los asistentes al evento.

Luego dijo: “No puedo porque tendría que dejar de trabajar unos días y no es posible”.

Problema

En el evento de apertura, Verónica Olvera Carrasco, directora de la Asociación Ale Mazatlán, Donación de Órganos, expresó que el problema de las cataratas es serio.

En la entidad son 3 mil personas en lista de espera por una cirugía de cataratas.

La presidenta del DIF Municipal, Brenda Borboa Sarabia, indicó que tras lanzar la convocatoria, se registraron cerca de 400 personas de Mazatlán y del sur de Sinaloa.

Están siendo valoradas en las instalaciones de la alberca olímpica del Imdem, que dirige Fabiola Verde.

Del total de pacientes, se elegirán a 150 para cirugías que se realizarán del 27 al 29 de julio en el hospital municipal.

Son gratuitas con el apoyo de la fundación de Cinépolis, Oftavisión y la autoridad municipal.