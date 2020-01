Canaco reconoce afectaciones en la Rafael Buelna

Mazatlán, Sinaloa.- El secretario general de la Canaco, Guillermo Romero, reconoció que algunos comercios establecidos en la zona de remodelación de la avenida Rafael Buelna ya están sufriendo las consecuencias.

Indicó que está construcción, como todas las obras de infraestructura en el tema de las vialidades son positivas, sin embargo, sí habrá una afectación fuerte para el comercio que no será de una semana ni dos, sino que será prácticamente de meses, debido a que los automovilistas preferirán recurrir a comercios donde no tengan problemas de acceso, y eso provocará ventas bajas en esa zona.

Esto no va a ser a corto plazo va a ser a largo plazo, y si la afectación va a ser de varios meses para el comercio de la zona esperemos que esto rápidamente se restablezca

Comercios cerrados

Actualmente, el tránsito por el lugar ya está muy accidentado y a pesar de las reuniones que se han tenido con las autoridades, sí habrá afectaciones al comercio, pues hay negocios que ya no están abriendo por la falta de acceso a los mismos y la incosteabilidad de su operación en esta situación.

“Ahorita hay negocios que ya no están abriendo por la situación que no puedes llegar al comercio, no puedes llegar al restaurante y esto hace que sí tengan afectaciones en la planta laboral.”

El empresario agregó que esta situación se regularizará cuando se finalicen los trabajos de remodelación y podrán reponerse.

Sin embargo, consideró que el que se esté trabajando por tramos está funcionando de manera positiva para los vendedores.

Romero consideró que la autoridad tiene que ser muy solidaria con todo este tipo de negocios, pues es bien sabido que las obras de esta naturaleza son buenas, sí causan afectaciones.

Apoyo del Estado

El dirigente camaral señaló que el Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Economía, generó una campaña en el tema económico para los afectados.

En esta se les ofrecieron tasas bajas de intereses de entre un 8 y 9 por ciento anual, en préstamos que van desde 5 mil hasta 300 mil pesos.