Candidatos a la alcaldía de Mazatlán quedan a deber en propuestas

Sinaloa.- El debate de los candidatos a la Presidencia Municipal de Mazatlán atrajo la atención de los representantes de los diversos sectores del puerto, quienes reconocieron como bueno el que se realice ese tipo de ejercicio por parte del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, pero lamentaron que se concentrara principalmente entre dos de sus candidatos, luego que se tiraran indirectas al haber estado ya a cargo del Ayuntamiento mazatleco.

La mayoría de los entrevistados coincidió en qué ese tipo de actividades se deben de realizar cada vez que haya una jornada electoral, pues así la ciudadanía conoce a los candidatos y sus propuestas.

Faustino Mejía Chávez, Presidente de la Alianza de Camiones de Mazatlán

“Creo que cualquiera que aspira a una candidatura tiene que entender que no se puede dejar abandonado a un sector y favorecer a otros. Lo más sabio es que se tenga un punto medio. Nosotros creemos que quien se siente en la presidencia debe de tener la capacidad de poder dialogar y buscar mayores fines para Mazatlán. Nosotros, como sector transportista, esperamos propuestas favorables.”

Antonio Lizárraga, Líder ganadero en el sur del estado

“La verdad, no confiamos 100 por ciento en los candidatos, faltaron propuestas para el sector ganadero y agrícola, los presidentes y gobernadores nos han quedado a deber mucho. Nos tienen en el abandono, no hemos tenido apoyo por parte de las autoridades a pesar de que estamos en crisis. También faltaron propuestas o algún proyecto viable para poder combatir la sequía, y ese es un punto muy importante a tratar.”

Miguel Ángel Gutiérrez , Líder de los desplazados

“Creo que a los candidatos les han faltado ideas y proyectos en beneficio de los desplazados. Los exalcaldes han sido apáticos de esa situación, nunca nos atendieron. Los candidatos punteros no quieren saber nada de los desplazados. Faltó una buena propuesta para la vivienda porque hay muchas familias de escasos recursos que lo necesitan. Faltan muchas propuestas también de servicios públicos. Espero que los candidatos sean más sensibles y le cumplan a la ciudadanía.”

Jorge Figueroa, Presidente de Organismos no Gubernamentales

“No alcancé a verlo completo, pero lo que vi fue de ataques centrados entre Pucheta y ‘El Químico, que son los punteros; y golpes también de Heredia hacia ellos. Creo que no hay una sola propuesta de algún candidato que sea viable para tratar de resolver todos problemas del municipio de Mazatlán. Propongo, entonces, que los candidatos y candidatas se comprometan a que el que gane elabore un programa de gobierno, que retome lo mejor de cada candidato o candidata, más las demandas de la ciudadanía.”

Mariana García, Lideresa Invasión Canaco

“Nosotros no vemos a un candidato que se preocupe realmente por las colonias, no han surgido propuestas para las invasiones, por ejemplo. No confiamos en los exalcaldes porque ellos nos han dejado solos, solo se dedican a insultarse entre ellos pero no dan propuestas que nos sirvan. Lo que queremos son respuestas y solo un candidato se ha comprometido con nosotros.”

Oscar Tirado Bernal, Del sector inmobiliario en Mazatlán

“No me gustó el formato, hubiera sido mejor presencial, no logró un objetivo real de un debate. La autoridad debería realizar más ejercicios obligatorios para que la ciudadanía pueda ver a los candidatos presentar y debatir sus propuestas y puntos de vista. Además, se concretaron a descalificarse en lugar de hacer propuestas. No cumplió con el objetivo.”

Esteban Guerra Jiménez, Líder del Movimiento Magisterial Sinaloense

“En honor a la verdad, el debate de los candidatos a la presidencia municipal por Mazatlán, fuera de contexto, sobre todo, no hay originalidad ni compromiso social alguno, sino intereses personales y de grupo que pone de manifiesto la lucha del poder por el poder mismo. Es triste y frustrante realidad, este no es lo que necesita Mazatlán para temer mayor impulso.”

David Ramírez, Dirigentes pesquero Cooperativa Punta Tiburón

“Los debates no deberían de existir, porque nomás se están aventando unos con otros y no llegan a nada, pues a fin de cuentas es un circo, y si se les pregunta a cada uno de los candidatos, todos van a decir que lo ganaron y que ganarán las votaciones, por lo que es necesario que las y los candidatos deben firmar de comprometerse a cumplir todo lo que han venido prometiendo en las campañas políticas.”

José Gámez, Director de Mercadotecnia de la AHyET

“Estoy de viaje por trabajo, pero aun así me di un tiempo para ver el debate de los candidatos a la presidencia por Mazatlán, pero al ver solo ataques entre dos de los contendientes, mejor seguí con mis labores.”

Alejandro Ontiveros, Secretario de la Mesa Directiva de locatarios del mercado José María Pino Suárez

“Aunque el debate del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa se concentró solo en dos de las y los candidatos, la gente fue la única beneficiada, ya que a través del encuentro se dieron cuenta de quiénes proponen y quiénes solo se dedican a atacar al contrario.”

Jorge Luis Ríos Rubio, Secretario General del Sindicato de Comerciantes en Zona Federal

“El debate de quienes aspiran a la alcaldía de Mazatlán fue bueno. Lamentablemente, se presentan situaciones de enfrentamientos como el de los candidatos Pucheta y ‘El Químico’, pero la ciudadanía pone más atención en las propuestas que dieron a conocer los candidatos y creo que es bueno, porque nos damos cuenta de lo que podría realizar el candidato una vez electo, aunque sería bueno dar seguimiento de que cumplan sus promesas de campaña, para que no solo queden en simples promesas de propuestas, como las que presentaron los seis candidatos a la presidencia municipal.”

Martín Félix Elenes, Presidente de la Unión de Tortilleros de Mazatlán

“Los señalamientos que se dieron los candidatos Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, y Fernando Pucheta en el debate para la Presidencia Municipal es reflejo de lo que se ve en los cruceros del municipio, pues son ellos los que más tienen presencia y por eso son considerados como punteros, aunque a los demás candidatos no se le debe demeritar el trabajo que han hecho a lo largo de sus campañas, en las que nos han dado a conocer las propuestas que planean realizar una vez que uno de ellos logre obtener el triunfo en las próximas elecciones del 6 de junio.