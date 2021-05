Candidatos coinciden en priorizar la mejora del servicio de agua potable en Concordia

Sinaloa.- El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa organizó el debate de candidatos a la alcaldía de Concordia.

Los 6 participantes, Sebastián Zamudio Díaz, por el PAN; Juan Isidro Paredes Brito, PRD; Mario Prado Salinas, Partido Verde; María Emilia Elizondo Rodríguez, por Movimiento Ciudadano; Raúl Díaz Bernal, por la alianza Morena-PAS, y Selena Nohemí Orozco Macías, de Fuerza por México, se presentaron y expusieron sus propuestas para el desarrollo del municipio.

Coincidencia

Todos los candidatos coincidieron en que el principal problema que debe resolverse es la falta de agua potable. Y es que en Concordia se vive una sequía extrema y algunas comunidades padecen a causa del vital líquido.

El impulso al deporte fue otra de las propuestas en que coincidieron los aspirantes a la presidencia municipal, así como mejorar la educación y crear una universidad en el municipio de Concordia.

Ataques

La candidata de Fuerza por México, Selena Orozco Macías, fue la encargada de criticar a los candidatos que ya fueron presidentes. Aseguró que los exalcaldes ya tuvieron la oportunidad de cambiar Concordia y no lo hicieron, y no merecen volver a gobernar.

Juan Isidro Paredes Brito, del PRD, comentó que la ciudadanía quiere una opción fresca. Mario Prado, del PVEM, comentó que el candidato del PRR es en realidad del PRI.

Compromisos

Raúl Díaz (Morena-PAS) se comprometió a eliminar la nómina de los aviadores.

Juan Isidro Paredes Brito (PRD) apostará por brindarle el acceso a internet a las comunidades.

Candidato del PAN, Sebastián Zamudio Díaz

Economía

En mi recorrer diario me he dado cuenta de las necesidades, y es muy lamentable la situación económica que atraviesa el municipio. Voy a emprender una campaña de generación de empleos para jóvenes emprendedores. Debemos de fomentar la cultura emprendedora.

Impulsar a los muebleros de Concordia y Mesillas. Tenemos que hacer competitivo al sector. Vamos a desarrollar un parque logístico, centro logístico. Tenemos que aprovechar el impulso de Mazatlán. El centro logístico será un detonante para reactivar los empleos.

Educación

Me comprometo a la creación de un centro comunitario para los niños de la sierra.

Vamos a gestionar una universidad para que los jóvenes no se queden sin estudiar en Concordia. Reactivaremos el Centro de Salud Múltiple para los niños con discapacidad.

Servicios públicos

Es importante la creación del desarrollo urbano, las condiciones para que las colonias queden pavimentadas y con drenaje. Gestionar obras de pavimentación como la carretera de Jacobo, El Verde, Las Iguanas. La explotación de la presa Picachos. Iniciaré las gestiones para la planta tratadora de aguas negras. Me comprometo a ser un gobierno transparente. También me comprometo a no subirme el sueldo y trabajar cerca de la gente.

Candidato del PRD, Juan Isidro Paredes Brito

Economía

Juan Isidro representa un proyecto sano y transparente, poniéndome por encima de los partidos políticos. Traigo la seguridad y la certeza. Sigo trabajando como al principio, de llegar a todos los pueblos del municipio de Concordia. Detonación del desarrollo económico, agrícola y ganadero y el impulso al empleo, es la principal demanda de Concordia. Encabezaré un gobierno cuyas principales demandas sean el sentir de la gente.

Agua potable

El tema del agua es lo importante, por eso se deben de hacer propuestas viables, como lo es darle mantenimiento de agua potable de Cerritos a Concordia. Las localidades por donde pasa, incluyendo Mesillas, pueden ser beneficiadas.

Comunicación

La propuesta de comunicar Concordia no es un tema nuevo ni es una ocurrencia, es un tema que nace de la necesidad que tienen las familias. Nos permitirá que los empresarios de Concordia se encuentren a la vanguardia. Es un tema necesario, y tengo los elementos técnicos y financieros.

Puertas abiertas

Me pondré al frente para encabezar el desarrollo agrícola y ganadero. Vamos a gestionar de la mano del próximo gobernador y del presidente de la República, los mejores proyectos que puedan traer desarrollo al municipio. Me comprometo a un gobierno municipal incluyente. Dejemos que la ciudadanía decida de manera abierta a quién quiere para presidente.

Candidato de Partido Verde, Mario Prado Salinas

Ecología

No talar los árboles debe de ser una prioridad, porque de esto depende que se lleve un buen temporal de lluvias.

Mis propuestas serán en apoyo a la ecología. Tengo experiencia en el tema, trabajé en el Departamento de Ecología y en mi trabajo realicé talleres de reciclaje y plantación de árboles.

Estoy comprometido en buscar el respeto, en este caso de los animales. Cada día nos enteramos de más casos de abusos. Me comprometo a impulsar la vacunación y esterilización gratuita de las mascotas.

Deporte

Otro de mis compromisos serán el apoyo al deporte y a estudiantes. A Concordia no llega el dinero para el deporte. Apoyaremos a los jóvenes estudiantes, y veremos que no se nos quede un joven sin estudiar. Gobierno municipal transparente y con equidad de género. Proveer de internet a las comunidades.

Salud

Mejorar las condiciones en el área de salud, otro de mis proyectos. En el tema de salud, la medicina preventiva. Entre los temas de medicina, el sistema de vacunación, planificación familiar y programas preventivos a las adicciones.

Las mujeres jefas de familia también serán tomadas en cuenta y apoyaremos a los comerciantes de Concordia. Daremos brigadas del DIF que estén dotadas de medicinas.

Candidata de MC, María Emilia Elizondo

Inclusión

Soy una mujer que conoce los problemas del pueblo porque los he vivido. Son pocos los beneficiados con los gobiernos anteriores. Todos quieren un gobierno incluyente, que apoye al sector del turismo, mueblero, agricultor y ganadero. Comunicación abierta con todos los ciudadanos para trabajar y detectar los problemas.

Deporte

El deporte está muy abandonado. La juventud no tiene nada qué hacer, y a veces es por eso que se meten al tema de las drogas. Faltan áreas deportivas bien atendidas. Sería importante un proyecto deportivo.

Salud

Tenemos centros de salud vacíos. Es un programa muy importante. De qué sirve un centro de salud sin un médico y sin medicamento. Nuestro municipio es muy pobre, es el más pobre, es donde llegan menos recursos, y cuando llegan, no se reparten equitativamente en cada comunidad.

Para que se atienda a cada localidad por municipio es importante que los apoyos sean equitativos, que se haga una obra por comunidad, que se le dé apoyo a cada comunidad por necesidad.

Hay mucha necesidades en las comunidades pequeñas y es donde se debe de trabajar. La mayoría de las obras se van a los pueblos grandes. Uno de los valores que tendrá mi gobierno es la promoción de la participación ciudadana.

Candidato común Morena-PAS, Raúl Díaz Bernal

Economía

Yo me comprometo a ejercer un plan de austeridad, a bajarme el sueldo al 50 por ciento. Sacar la nómina para sacar a los aviadores. Para impulsar la salud, el deporte y la vivienda.

El acueducto de Cerritos-Concordia se invirtieron más de 12 millones, que no se sabe en qué quedó. Yo creo que los recursos se ejerzan de manera clara.

Agua potable

La falta de agua potable es una prioridad en el municipio, y el acueducto Cerritos Concordia y Mesillas. Urge la construcción de un acueducto Presidio, Agua Caliente y El Huajote.

El agua debe ser atendida. Es necesaria el agua de la presa Picachos para la agricultura y para beneficiar a las comunidades de Agua Caliente de Gárate y El Huajote, que son de las más grandes del municipio.

Deporte

Fomentar el deporte es una prioridad para mi administración, por eso la importancia de nombrar a un director de deportes con el perfil. Es necesario que la educación superior llegue al municipio, por eso se impulsará la creación de mínimo tres carreras en conjunto con la UAS.

Transparencia

En mi administración, se podrá acceder sin ningún problema a todo el tema de gobierno sin ocultar nada. La rendición de cuentas será una realidad en mi gobierno.

Solicitaré una revisión al órgano interno, y quien haya hecho mal uso del dinero del pueblo tendrá que regresarlo.

Candidata de Fuerza por México, Selena Orozco Macías

Decepción

Nos sentimos defraudados y desilusionados de los políticos. Todas las bonitas políticas se las lleva el aire. El día que llegue a la presidencia no se me olvidará. Quiero ser presidenta para traer mayores oportunidades para combatir la pobreza y mejorar la educación.

Muchos de los adversarios ya fueron presidentes, pero se aferran a darle trabajo a personas que ya tienen empleo. Yo emplearé a los jóvenes.

Servicios públicos

Pavimentación, alumbrado público y la rehabilitación de parques y jardines serán prioridad en mi gobierno. El agua es uno de los principales problemas del municipio. Queremos un mejor lugar para vivir. Se van a pavimentar calles que se necesitan, y no como los presidentes que tumban las principales calles y vuelven a pavimentarlas.

Economía

Promoveremos la inversión pública y privada para que a Concordia le vaya mejor. Gestionaré para apoyar la reactivación económica.

Reactivaremos la minería, que todos los programas lleguen donde tengan que llegar. En Concordia faltan mejores oportunidades de trabajo y es lo que debemos de combatir. En mi administración no habrá los famosos aviadores.

Salud

Necesitamos que el hospital integral cuente con mejores espacios clínicos. En mi gobierno se instalarán unidades médicas en todas las sindicaturas, con médicos.