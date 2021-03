Candidatos podrían ser sancionados si no respetan medidas ante Covid-19 en Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- Con el objetivo de mantener la salud pública en el municipio de Escuinapa y evitar que se disparen los contagios de Covid-19, autoridades municipales en coordinación con el Consejo Electoral Municipal implementará un operativo de vigilancia para que los candidatos respeten las medidas sanitarias y se evite eventos masivos de campaña durante este proceso electoral 2021, en el que se realizará la renovación en las alcaldías, diputaciones y la gubernatura.

Emmett Soto Grave, presidente municipal de Escuinapa, informó que buscarán el acercamiento con las autoridades del Consejo Electoral Municipal, par juntos definir de manera coordinada las acciones a implementar en el próximo periodo electoral.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Como autoridades municipales vamos a realizar un operativo, porque tenemos la obligación de realizarlos y mantenernos vigilantes, con la ley en la mano y las medidas sanitarias. No vamos a permitir conglomeraciones, se tiene que tener un cierto límite de personas en los eventos electorales”, expresó.

Leer más: Arriban 20 400 vacunas contra Covid-19 para zona urbana de Mazatlán

El presidente municipal hizo hincapié que de no acatar las medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19, los candidatos podrían ser sancionados por parte de la autoridad, ya que se ponen en riesgo la salud pública.

“De no acatar las recomendaciones habrá sanciones para los candidatos, incluso se puede detener un evento político, si no se cumplen con las medidas sanitarias y la capacidad de personas indicadas por las autoridades de salud”, señaló.

Dijo que no puede haber un evento masivo, con una afluencia de más del 30 por ciento, si en algún evento no hay gel, no se guarda la distancia y no aplican el uso de cubrebocas, el municipio está en la facultad para poder suspender dicho evento.

Soto Grave indicó que se va a trabajar de manera coordinada para mantener una muy estrecha vigilancia en este proceso electoral, con elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y Policía Estatal.

Comentó que el Consejo Electoral Municipal ya ha emitido una información sobre este tema, por lo que como autoridades se buscará tener un acercamiento para ponerse de acuerdo en la aplicación de este operativo electoral para que se respeten los protocolos de estos eventos multitudinarios que se esperan en este próximo periodo electoral.

Leer más: Prestadores de servicios en Mazatlán son vigilados por Capitanía de Puerto

“El llamado que les hago a los candidatos es que sean responsables en su conducir, que estamos aún en plena pandemia, que aún no termina. Y que tendrán que echar mano del uso de la tecnología, de la visita casa por casa, obviamente sin esos grandes acompañantes, tratar de evitar ingresar a los domicilios y pedirles tanto al emisor como al receptor el uso de cubrebocas, vamos a estar muy vigilantes de eso, porque en estas campañas políticas pueden llevar muerte a un hogar, ya que es muy dado al contacto físico y que hay candidatos muy abrazadores y besucones y creo que eso debemos de cuidar mucho con las personas de la tercera edad y niños”, recomendó el alcalde.

Finalizó diciendo que en este proceso electoral será una campaña de distancia y los candidatos tienen que ser muy responsables en ese sentido, de no abrazar, ni besar y no saludar a los niños y adultos mayores, eso lo tienen que evitar, es una nueva normalidad.