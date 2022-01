¿Caos vial en Mazatlán?

Mazatlán, Sinaloa.- Poco a poco el ciudadano mazatleco se va convenciendo que estamos en proceso de que, en Mazatlán, se genere un caos vial total. No es cuestión de echarle la culpa a nadie pero creo que muchas de las soluciones que proponen las autoridades no llegan a optimizar ni solucionar y ni siquiera mejorar los problemas que el tránsito presenta. (Colaboración especial: Arq. César Llanos Rivero)

Las obras se hacen sin un verdadero proyecto ejecutivo que observe y regule en forma real y oportuna las carencias encontradas. Así, como ejemplo, Rafael Buelna que cuenta ahora con filas de autos que se miden en kms frente a semáforos mal calibrados y poco estudiados, que provocan la desesperación de los vehículos que lo sufren.

Años atrás nos tocó realizar varias propuestas para regular (incluso alguna a través del Colegio de Arquitectos del Sur de Sinaloa, CASSAC), proyectos que nos fueron contratados y pagados por el IMPLAN, y que supongo deben haberlos tirado a la basura porque no tomaron en cuenta ninguna de nuestras observaciones.

Estoy de acuerdo que esta no es una vía fácil ya que a lo largo de sus tramos no presenta un ancho regular, ni los mismos niveles, etcétera, pero se nota que simplemente trazaron los carriles sin darle importancia a lo que “les sobró”, pero que no sobra porque esos grandes espacios finalmente fueron cedidos al afortunado comercio con que colindan, teniendo un área de banqueta o de estacionamiento adicional gratuito.

La ciclopista, que creemos necesaria sobre todo en horas pico, ya que es requerida por gran cantidad de trabajadores tanto para su entrada al trabajo como a su salida, el resto del día es usado ligeramente con otros objetivos, y que, por esa razón, en nuestro proyecto, la ubicamos en uno de los lados de la avenida, no en el centro con la intención de que representara mayor libertad para su uso y un menor tiempo de semaforización para los autos.

La avenida no funciona, sugerimos un análisis riguroso de tiempos en la semaforización, aforos, horas pico y emplear señalética que logre dirigir los vehículos que la circulan sin sufrir la sorpresa de ubicarse en una fila equivocada.

Recomendamos al responsable, Tránsito, Gobierno del Estado o Municipal, que contrate a alguien con preparación para que lo resuelva profesionalmente, empezando con el problema de los Monos Bichis que no han logrado darle una correcta solución.

Un punto, por demás importante, es eliminar tantas vueltas a la izquierda y la preparación de nuevos caminos que desahoguen las calles conocidas empleando vías alternas, el turista no conoce otra manera de llegar a su destino que las que encuentra a la vista, claro que la avenida Del Mar es un gran atractivo que por sí mismo se busca, pero que debemos dar otras opciones, si no para turista para el mismo mazatleco y todo ello es, repito, a través de una planeación adecuada, un análisis certero y una señalización correcta para hacer fácil su adecuación y uso.

Otro ejemplo es la avenida Ejército Mexicano, viniendo de sur a norte, desde la Insurgentes hasta llegar al cruce con la Santa Rosa, vía que cuenta con tres carriles sólo que al llegar a ella desaparece uno de ellos ya que continúan sin pavimentar el área de acceso al estacionamiento de la leche Lala y la existencia de una banqueta invasora del carril sobre el puente del canal que la cruza y la ubicación del semáforo.

Con ello eliminan definitivamente ese tercer carril convirtiéndose en dos, acción que sólo es a lo largo de esos cincuenta metros, ya que mágicamente al cruzar la avenida vuelva a aparecer nuestro tercer carril.

No diría nada si es un error de hace tiempo, sólo que me llegó un proyecto en que tenían la intención de arreglar ese cruce, banquetas nuevas, rampas, etc., mucho dirigido al peatón, que me pareció muy bien, pero para mi sorpresa realizaron sólo eso, arreglos al peatón, sin tomar en cuenta o interesarles las horas hombre que al reducir ese cruce provocan, no quiere decir qué con este detalle el crucero va a funcionar, pero ¡que barbaros! la solución de un 33% de menor longitud en el semáforo, de una más fluida circulación, estaba así de fácil y no lo hicieron.

Hay que recordar que esta es una de las intersecciones más complicadas de la ciudad. En poco tiempo veremos un caos más grande del que ahora sentimos que sufre la ciudad, etapa de vacaciones, puentes largos, y la cantidad de edificios que se realizan sin un correcto análisis de lo que nuestra ciudad puede manejar, lo más probable es que nos demos cuenta que en esta ciudad no cabemos.

Los turistas me han expresado que no les interesa regresar a Mazatlán por la cantidad de tiempo que se pierde en nuestro complicado tránsito, debemos hacer conciencia.

