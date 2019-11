Carlos Inzunza amaga con demandar a la síndica de Escuinapa

Escuinapa.- La sindica procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez será demandada por la vía civil y penal por el ex secretario particular, Carlos Eligio Inzunza, quien asegura ha sido acusado injustamente se desvió de recursos.

El también ex secretario del Ayuntamiento se presentó ante los integrantes de cabildo, para solicitar el uso de la voz y plantear su molestia ante la síndica procuradora. Quien no se encontraba presente.

“La sindica procuradora dice que yo nunca me he acercado a la oficina que ella tiene a su cargo, eso es absolutamente falso, en dos ocasiones he estado en su oficina dando la cara y sobre todo, dado mi versión de los hechos que son ciertos, ella los conoce y nunca en sus intervenciones (ante la prensa) ha aclarado que le di la versión de lo ocurrido, sin embargo ha persistido en su actuar y eso como cualquier autoridad debe mantener el respeto, porque soy inocente y en segundo nada le da derecho a la señora a exceder el uso de sus facultades de autoridad que es para dañar a un ciudadano”, expresó durante su participación Inzunza.

Dijo que le hubiera gustado que la sindica estuviera presente y se presentó ante cabildo para que se den cuenta y sepan que no tiene nada que esconder, porque quiere aclarar que no va a pagar lo que no sustrajo, ni lo que no debe, dejará que los procedimientos legales corran, porque no tiene ninguna duda y ante cualquier cita de cualquier autoridad estará presente para dar su versión real de los hechos.

EL DEBATE

Inzunza mencionó que acudió ante el pleno de cabildo para decirle a Santibañez Domínguez que corra los procedimientos jurídicos que estén bajo su facultad, pero que no los exceda, porque también realizará los causes legales que ella ha abandonado y procederá a entablar en contra de la sindico procuradora, demanda civil y denuncia penal por abuso de autoridad.

“Estoy muy molesto porque la señora se ha excedido en el uso de las facultades que la ley le confiere al dañar de manera deliberada la imagen de un ciudadano, porque aunque estuviera indiciado que hasta ahorita no lo estoy, de todas maneras prevalece el principio de la presunción de inocencia”, puntualizó.

Solicitan apoyo para escuela en cabildo abierto

En la novena sesión de cabildo abierto directivos de las primarias Antonio Rosales y de la secundaria Ignacio Zaragoza acudieron a solicitar apoyo de infraestructura para sus planteles educativos.

Brenda Alicia Aguilera Rodríguez, directora de la primaria Antonio Rosales aprovechó cabildo abierto para gestionar la construcción de un aula, para que sea utilizada como comedor, al ser beneficiados con el apoyo de una fundación que brinda alimentación a los alumnos de este plantel educativo, que en su gran mayoría son hijos de papás jornaleros.

José Alfredo Patrón Ruíz, director de la secundaria solicitó la reconstrucción de una barda perimetral y la instalación de una subestación eléctrica para abastecer de energía a la secundaria Ignacio Zaragoza.